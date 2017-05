Roze thuiszorgorganisatie Gay Care Amsterdam is ter ziele

on

Gay Care Amsterdam, de eerste thuiszorgorganisatie voor homo’s, is ter ziele De organisatie werd in 2014 opgericht door Jan Nieuwenhuis, samen met onder andere zakenman Ed Sinke.

Volgens de oprichters was er te weinig aandacht voor de wensen en zorgen van homoseksuele ouderen.

Nieuwenhuis vertrok vorig jaar bij Gay Care Amsterdam, toen het bedrijf een doorstart maakte.

‘Binnen heel korte tijd hadden we ruim honderd cliënten en zagen we een enorme groei. Maar de marges zijn dun in de thuiszorg, en beloofde investeringen om die groei te financieren bleven uit’, aldus Nieuwenhuis in Het Parool.

Nieuwe investeerders stalen ruim twee ton in de thuiszorgorganisatie en er werd een nieuwe directie aangesteld.

Aanbesteding

De doodsteek voor Gay Care Amsterdam was het verlies van een aanbestedingsprocedure om gemeentelijke WMO-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) te mogen leveren.

Met het sluiten van Gay Care Amsterdam verdwijnen dertien arbeidsplaatsen. Een deel van de cliënten wordt overgenomen door thuiszorgorganisatie Sara.

(Bron: Het Parool, foto: website Gay Care)

