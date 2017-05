Portugal wint het Eurovisie Songfestival; Nederland elfde

on

Portugal heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Fado-zanger Salvador Sobral won met het ingetogen liedje Amor Pelos Dois, dat over een verloren liefde gaat.

Hij stond in Kiev alleen op het podium, begeleid door een piano en een viool. Het is voor het eerst dat Portugal het Songfestival wint. Het liedje kreeg 758 punten. Zowel de vakjury als de tv-kijkers stemden Sobral naar de eerste plaats.

Trots

De Nederlandse meidengroep OG3NE werd elfde. De drie zussen zongen het lied Lights and Shadows, dat over hun zieke moeder gaat. Ze kregen daarvoor 150 punten. Daar waren ze toch wel een beetje teleurgesteld over. ‘We gingen wel voor hoger dan 11, maar ja, het is niet anders’, zeiden ze. ‘We hopen dat we gewoon iets heel goeds hebben neergezet en Nederland trots hebben kunnen maken.’

Minder kijkers

Iets meer dan vier miljoen mensen hebben zaterdag gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Daarmee was het evenement wat minder populair dan vorig jaar. Naar de finale in het Zweedse Stockholm, toen Douwe Bob voor Nederland meedeed, keken vorig jaar ongeveer 4,3 miljoen mensen.

De populairste editie van het Songfestival van de laatste jaren was in 2014. De editie met The Common Linnets als Nederlandse afgevaardigden werd gezien door 5,1 miljoen mensen.

De finale van het Songfestival was gisteren wel veruit het best bekeken programma op televisie. Ook de voorbeschouwing trok meer dan twee miljoen kijkers.

De finale van het Songfestival is hier terug te kijken.

(Bron: NOS, foto’s screenshots)

