Kiev Live (15): Wie verslaat Italië?

Vanavond om 21.00 uur is het dan zover: de finale van het 62ste Eurovisie Songfestival! Kan de gedoodverfde winnaar Francesco Gabbani de hooggespannen verwachtingen waarmaken? Maandenlang stond “Occidentali”s Karma” bovenaan bij de vele polls, maar deze week kwam vooral Portugal sterk opzetten. Salvador Sobral maakte veel indruk met zijn “Amar Pelos Dois”, en op dit moment wisselen Italië en Portugal elkaar af als leiders bij de polls. Ook moeten we rekening houden met Bulgarije. Kristian Kostov heeft met zijn mooie “Beautiful Mess” een goede startpositie gekregen: hij mag als een na laatste optreden, en dat kan gunstig voor hem uitpakken.

Hoe gaat Nederland het doen? De dames van OG3NE, die net als afgelopen donderdag als zesde moeten optreden, maken indruk met hun performance, maar of het lied sterk genoeg is in dit deelnemersveld moeten we afwachten. Een top 10 notering zou natuurlijk geweldig zijn, maar bij de polls zitten ze nu rond een twaalfde tot vijftiende plaats.

De finale van het Eurovisie Songfestival 2017 is vanavond te zien vanaf 21.00 uur op o.a. NPO1

Categorieën:2017 Kiev, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws