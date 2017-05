Kiev Live (14): Barry & Bart’s HOT or NOT? – deel 3

on

Traditiegetrouw zetten Bart Ensie & Barry van Cornewal alle deelnemers op een rij en voorzien ze van commentaar. En ook dit jaar zijn zij wederom op zoek naar dat ene Eurovisie pareltje. Vandaag deel 3 van “Barry & Bart’s HOT or NOT?” waarin zij de liedjes van de rechtstreeks geplaatste finalisten belichten.

1 – DUITSLAND

Levina – Perfect Life

Barry: Het blijft maar een beetje aanmodderen met Duitsland op het festival. Met uitzondering van Lena’s overwinning in 2010 scoren onze Oosterburen al jaren erg slecht. Of Levina met haar popsong “Perfecht Life” hier verandering in kan brengen betwijfel ik dan ook ten zeerste.

Bart: De afgelopen 2 jaar bungelde Duitsland onderaan op het scorebord. In mijn ogen onterecht want het waren best leuke liedjes. Ook dit jaar zingt Levina voor onze oosterburen een best leuk liedje. Maar voor best leuke liedjes pakken de kijkers niet de telefoon om te gaan stemmen. Het zou dus zo maar weer eens kunnen gebeuren dat Duitsland in het derde achtervolgende jaar de rode lantaarn mee naar huis gaat nemen.

BARRY: NOT / BART: HOT

2 – FRANKRIJK

Alma – Requiem

Barry: Net als Duitsland scoort Frankrijk ook al jaren slecht op het festival, terwijl het in het verleden altijd zo succesvol was. Nadat Amir vorig jaar de zesde plaats veroverde, is het aan Alma de taak om deze stijgende lijn weer voort te zetten. “Requiem” is een leuk uptempo lied, dat het goed doet bij de fans. Tijdens de repetities bleek de zangeres vocaal niet altijd te kunnen overtuigen. Als ze dat tijdens de finale wel doet, kan het weer een mooie score worden voor de Fransen.

Bart: Ook in Frankrijk is het songfestival aan populariteit aan het winnen. Vorig jaar waren ze een van de favorieten (en Amir wist de 6e plek te behalen). Nu adverteert de grootste bioscoopketen in het land dat in alle grote megacomplexen de eurovisie-finale op het grote doek wordt getoond. Alma’s lied is vrolijk en met een gouden Eifeltoren op de achtergrond zou een top 10 weer mogelijk moeten zijn. Bonne Chance!

BARRY: HOT / BART: HOT

3 – ITALIË

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

Barry: Francesco is de gedoodverfde winnaar van dit festival vanaf het moment dat bekend werd dat “Occidentali’s Karma” de Italiaanse inzending zou worden. Het lied is zeer aanstekelijk en blijft in je hoofd hangen. Tel daarbij de enthousiaste uitstraling van de zanger en je hebt het recept voor een zeer hoge notering. Namasté… Allé!

Bart: Sinds zijn overwinning van het San Remofestival afgelopen maart is eigenlijk bijna de gehele festivalcommune het over eens dat Francesco Gabbani de beste troeven in hand heeft om de bokaal mee naar Italië terug te nemen. Het lied is catchy as hell, de zanger vrolijk en enthousiast en er danst een aap mee, in een blij makend decor. Douze points ook van mij!

BARRY: HOT / BART: HOT

4 – SPANJE

Manel Navarro – Do It For Your Lover

Barry: Tekstueel is deze Spaanse bijdrage zeker geen hoogvlieger, want hoe vaak kun je “Do it for you lover” zingen… just do it, just do it… De melodie is zomers, net als de palmbomen en de surfplanken in het decor, maar alleen daarmee redt je ’t niet. Ook Spanje is al jaren de weg kwijt in Songfestivalland, en ik voorspel wederom een zeer lage notering.

Bart: Manel Navarro komt een beetje over als een verwend jochie, die niets van zijn leven wil maken en alleen maar met zijn billen bloot, melk wil drinken, uit een kokosnoot. Het plaatje op tv mag dan wel kleurig zijn maar de 3 minuten gaan in een tergend langzaam reggae tempo voorbij. Ga lekker in die hangmat liggen en laat ons verder a.u.b. met rust.

BARRY: NOT / BART: NOT

5 – VERENIGD KONINKRIJK

Lucie Jones – Never Give Up On You

Barry: Het is toch wat met die BIG FIVE. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen eindigden ze de laatste jaren bijna altijd (met uitzondering van Italië) op de rechterkant van het scorebord. De laatste top 10 notering voor het Verenigd Koninkrijk was in 2009, en vorig jaar zat er voor Joe & Jake niet meer in dan de 24ste plaats. Aan Lucie de zware taak om het tij te keren. “Never give up on you” is een mooi lied, waarin ze al haar vocale capaciteiten kan tonen. Aan haar performance zal het in ieder geval niet liggen en ook het decor ziet er prachtig uit.

Bart: Lucie Jones zingt eigenlijk altijd in musicals. Dat zou u niet verbazen als u zelf straks ziet (en hoort) hoe zij haar gouden strotje opentrekt. Het zou zo uit een van de huidige Westend shows kunnen komen. Na het winnen van de nationale finale hebben de Engelsen het iet wat opgepimpt. Het is niet slecht, maar je zou het ook niet snel op itunes downloaden. Ik verwacht een niet al te hoge score… Misschien had ze beter (met de Brexit in het achterhoofd) kunnen zingen “I never give up on EU”

BARRY: HOT / BART: HOT

6 – OEKRAÏNE

O.Torvald – Time

Barry: Na Jamala vorig jaar komt Oekraïne nu met een rockbrand op de proppen. “Time” is een prima rocklied, en op dit festival enig in zijn soort. Visueel wordt het lied ondersteund door een enorm hoofd op het podium, dat door middel van belichting mooie effecten oplevert.

Bart: O. Torvald zo heet niet de zanger, maar de hele groep die namens het gastland het podium zal bestijgen. Een lekker rockliedje. Beetje mix van the Killers en Muse. Iets gebrekkig in het Engels gezongen maar ik ben blij dat het in de bonte potporrie van 2017 er tussen zit.

BARRY: HOT / BART: HOT

De finale is vanavond te zien vanaf 21.00 uur.

