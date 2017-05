Kiev Live (13): Startvolgorde finale bekend

on

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben de EBU en de Oekraïense omroep de startvolgorde van de grote finale bekendgemaakt. De volgorde wordt bepaald door de producenten van de Oekraïense omroep, en is goedgekeurd door de EBU. Om partijdigheid te voorkomen is vooraf de startpositie van gastland Oekraïne wel geheel door loting bepaald. Bij de overige landen bepaalde een loting alleen of een land in de eerste of tweede helft van de show zal optreden. OG3NE moet aanstaande zaterdag als zesde van de zesentwintig landen optreden. De grote favorieten Italië en Portugal zijn als negende en elfde aan de beurt.

De complete startvolgorde is als volgt:

1. Israel

2. Polen

3. Wit-Rusland

4. Oostenrijk

5. Armenië

6. Nederland

7. Moldavië

8. Hongarije

9. Italië

10. Denemarken

11. Portugal

12. Azerbeidzjan

13. Kroatië

14. Australië

15. Griekenland

16. Spanje

17. Noorwegen

18. Verenigd Koninkrijk

19. Cyprus

20. Romanië

21. Duitsland

22. Oekraïne

23. België

24. Zweden

25. Bulgarije

26. Frankrijk

