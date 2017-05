Wake in Amsterdam staat zondag stil bij anti-homogeweld

on

In Amsterdam wordt zondag 14 mei een wake gehouden om stil te staan bij het geweld tegen LHBT-ers.

De wake wordt gehouden ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOBIT), dinsdag 17 mei.

De wake is een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam en de christelijke LHBT-beweging en begint om 18.00 uur in de Oude Kerk in Amsterdam.

Het idee van de wake is in 2007 in Italië ontstaan. Inmiddels worden IDAHOBIT-wakes wereldwijd georganiseerd, in tientallen grotere steden, al dan niet in samenwerking met de plaatselijke kerk(en).

