Mogelijk boycot van Bulgaarse deelnemer van Songfestival

Oekraïne onderzoekt of de Bulgaarse deelnemer aan het Eurovisiesongfestival over de schreef is gegaan door op te treden op de Krim na de annexatie door Rusland.

Zo’n optreden was voor Kiev de reden om de Russische zangeres Joelia Samojlova van het festival te weren.

Uit videobeelden zou blijken dat de 17-jarige Bulgaar Kristian Kostov in juni 2014 met een kinderkoor op de Krim heeft opgetreden. Dat was een paar maanden nadat Rusland het schiereiland had ingenomen. Volgens Kiev is het strafbaar om via Rusland naar de Krim te reizen en dat te doen zonder toestemming van de Oekraïense autoriteiten.

Volgens de Bulgaarse delegatie in Kiev hoeft Kostov zich geen zorgen te maken, omdat hij destijds maar heel even met een Bulgaars kinderkoor op de Krim was.

