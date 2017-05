Kiev Live (12): Barry & Bart’s HOT or NOT? – deel 2

on

Traditiegetrouw zetten Bart Ensie & Barry van Cornewal alle deelnemers op een rij, en voorzien ze van commentaar. En ook dit jaar zijn zij wederom op zoek naar dat ene Eurovisie pareltje. Vandaag deel 2 van “Barry & Bart’s HOT or NOT?” waarin zij de liedjes uit de tweede halve finale belichten, die vanavond plaatsvindt om 21.00 uur.

1 – SERVIË

Tijana Bogićević – In Too Deep

Bart: Tijana Bogicevic heeft de eer de tweede Semi-finale te mogen openen. Haar liedje is een uptempo niemendalletje. Bij het refrein heb ik steeds de neiging om over te gaan in “Fireworks”, de internationale hit van Kathy Perry. Niet slecht, niet echt goed, maar een leuke opvulling.

Barry: Altijd leuk om de show te openen met een uptempo lied. Alleen jammer als zo’n lied dan helemaal niet blijft hangen. Het mooiste van deze Servische inzending is de danser die zich rond Tijana beweegt.

BARRY: NOT / BART: HOT

2 – OOSTENRIJK

Nathan Trent – Running On Air

Bart: De sympathieke Nathan is singer-songwriter en heeft zijn eigen liedje bij elkaar getokkeld. Het genre is de laatste tijd behoorlijk populair. Beetje Ed Sheeran-achtig zal ik maar zeggen. Daar komt bij dat zijn enthousiasme van het scherm spat en hij in een van de meest sprookjesachtige LED decors van dit festival mag zingen als het mannetje op de maan. Gaat het goed doen!

Barry: De meest spontane gozer van het festival komt uit Oostenrijk. Zijn vrolijke uitstraling zal ‘m extra punten opleveren, zelfs als hij z’n boodschappenlijstje zou voordragen. De glimmende halve maan en de wolken maken het mooie plaatje compleet. “Running on air” ligt prettig in het gehoor en zal zeker naar de finale gaan.

BARRY: HOT / BART: HOT

3 – MACEDONIË

Jana Burčeska – Dance Alone

Bart: Jana heeft hetzelfde probleem als de Belgische Blanche had in de eerste Semi-finale: beide jonge zangeresjes hebben op cd een heel lekker uptempo lied dat veelvuldig op de radio gedraaid zou kunnen worden, maar beide weten het live helaas niet het podium indrukwekkend te verkopen. In mijn ogen hoort dit lied bij de 26 leukste van dit jaar en daardoor hoop ik dat het wel gaat kwalificeren, maar ik vrees met grote vrezen.

Barry: Op cd een leuke popsong, maar helaas blijft er live op het podium weinig van over. Jana staat alleen op het podium en valt bijna weg in het decor, want ze mist de nodige uitstraling. De afgelopen vier jaar miste Macedonië de finale. Ze mogen dit jaar hun eerste lustrum vieren.

BARRY: NOT / BART: HOT

4 – MALTA

Claudia Faniello – Breathlessly

Bart: Het lied valt van oubolligheid uit elkaar maar toch weet Claudia het live op te trekken tot een inzending die best te pruimen valt. Claudia is voor mij wel het levende bewijs dat TV beelden mensen dikker en ouder laat lijken. Ik heb deze 29-jarige zangeres in levende lijven mogen aanschouwen en kan je vertellen dat ze op TV haar 25 jaar oudere tante lijkt met een heupomvang bijna net zo groot als de omvang van het eiland waar ze woont.

Barry: Wit lijkt de kledingkleur van dit jaar te worden, want na de Servische Tijana en de Oostenrijkse Nathan, komt ook de Maltese Claudia met een witte creatie. Net als Jana uit Macedonië staat ook Claudia helemaal alleen op het podium, alleen weet de Maltese zangeres wél indruk te maken. “Breathlessly” is een traditionele songfestival ballad, maar de uitvoering van Claudia zorgt er voor dat je niet afhaakt.

BARRY: HOT / BART: HOT

5 – ROEMENIË

Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

Bart: Gelukkig is de tijd dat het festival voor een groot deel uit kermisattracties bestond achter de rug. Ieder jaar blijf je echter nog wel 1 a 2 miskleunen zien. Hierdoor krijgt het festival waarschijnlijk dan ook nooit een volledig serieuze reputatie. De Roemenen leveren dit jaar zo’n volkomen belachelijke bijdrage. Een lied waarin pop en rap gecombineerd wordt met onvervalste Jodelkreten. De rapper beweegt met spastische bewegingen en de ADHD-opwekkende overvolle LED achtergrond animaties maken het plaatje helemaal compleet. Rol de confetti-kanonnen maar het podium op…. En schiet ze, wat mij betreft, weer terug naar Boekarest

Barry: “Aaaaarghhhhh…. Wat is dit?” was mijn eerste reactie na het horen van deze Rap en jodel combi. De Roemenen trekken vanalles uit de kast zoals kanonnen, confetti, mini-rok en leren jack. Het is allemaal vreselijk over the top, en juist daarom ook weer grappig. Ilinca en Alex hebben zelf heel veel plezier op het podium en op één of andere manier werkt het lied daarom aanstekelijk: Voor je ’t weet zwaai je tijdens een feestje zo met het duo mee, en gaan je armen in de lucht. Zal vooral scoren bij de televoters.

BARRY: HOT / BART: NOT

6 – NEDERLAND

0G3NE – Lights And Shadows

Bart: Op cd is “Lights & Shadows” zeker niet slecht maar echter ook niet opvallend. Gelukkig weten de zusjes het live indrukwekkend neer te zetten: hun driestemmige harmonieën gaan de punten opleveren. Wij wisten natuurlijk al dat de meiden het in zich hebben en gelukkig zijn ze ook internationaal, na de repetities, hier achtergekomen. De bookmakers hebben ze inmiddels in de top 10 staan en ik hoop van harte dat dit ook daadwerkelijk gaat uitkomen.

Barry: Vanaf het moment dat “Lights And Shadows” werd voorgesteld was ik al onder de indruk van deze 59ste Nederlandse inzending. De reacties in het buitenland waren gematigd, maar alles veranderde na de eerste repetities hier in Kiev. Lisa, Amy en Shelley staan zelfverzekerd op het podium en ze weten ook precies wat ze willen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Nederland heeft met OG3NE een inzending met allure.

BARRY: HOT / BART: HOT

7 – HONGARIJE

Joci Pápai – Origo

Bart: Het songfestival heeft gelukkig ook ieder jaar wel een mooi lied met ethnische invloeden. Een lied dat je niet snel in de Nederlandse hitlijst ziet of op de radio hoort. Hongarije stuurt dit jaar zigeuner Joci Papai. Een mooie Balkan klaagzang met een heerlijke Hongaarse viool erin. Het rapgedeelte had er niet perse in gehoeven maar zeker in mijn persoonlijke top 10 van dit jaar.

Barry: Hongarije komt met een prachtige bijdrage, al zal het niet ieders smaak zijn. Een combinatie van moderne popmuziek en authentieke zigeuner muziek en gezongen in het Hongaars. Net als Bart ben ik ook geen liefhebber van het rapgedeelte, maar Joci scoort punten door zijn originaliteit.

BARRY: HOT / BART: HOT

8 – DENEMARKEN

Anja – Where I Am

Bart: Anja Nilssen is een goed voorbeeld van veel geblaat, weinig wol. Zet de TV niet te hard, want je auto-alarm zal er spontaan van gaan loeien. Alsof Anja denkt dat ze aan een hardzingwedstrijd meedoet. Hoe harder geschreeuw, hoe meer punten. Van mij hoeft het niet……

Barry: Alweer een voormalige deelnemer van “The Voice”, ditmaal de versie uit Australië, want daar is Anja geboren en getogen. Maar oh oh.. deze dame schreeuwt vooral, en da’s jammer. De andere schreeuwers op dit festival (Lindita uit Albanië en Tamara uit Georgië) bleven afgelopen dinsdag steken in de halve finale. Dat kan Anja dus ook overkomen.

BARRY: NOT / BART: NOT

9 – IERLAND

Brendan Murray – Dying To Try

Bart: De jonge jochies uit Bulgarije en Australië zingen de sterren van de hemel. Ierse Brendan Murray is iets ouder en zingt ook iets minder goed. Zijn lied begint nog wel mooi (twijfels of hij op zijn leeftijd de baard nog niet in de keel moet hebben…) maar halverwege het lied komt er een koortje bij en word ik niet blij. Jammer maar helaas en afwachten of hij live niet enorm uit de bocht gaat vliegen (dan heeft het nog wel iets amusementswaarde…)

Barry: Brendan komt op het eerste gezicht nogal verlegen over. “Dying to try” begint ook ingetogen, maar eenmaal halverwege kan Brendan volop uithalen, inclusief achtergrondkoor. Wat mij betreft mag de luchtballon, die midden op het podium staat, deze sympathieke zanger zo naar de finale laten zweven.

BARRY: HOT / BART: NOT

10 – SAN MARINO

Valentina Monetta and Jimmie Wilson – Spirit Of The Night

Bart: Heintje Davids is er niets bij…Valentina Monetta gaat dit jaar namelijk voor de 4e keer namens San Marino het festival podium op. En ik ben bang dat we de komende 25 jaar nog niet van haar af zijn… Zij heeft nu gevraagd of Jimmie Wilson dit doorgezaagde discostampertje wil meezingen. Ome Ralph Siegel heeft het weer geschreven en die is nu echt goed van het padje af… Zolang dit kleine dwerglandje het duo Valentina & Ralph blijft inzetten zal het nooit wat worden. Steeds minder kraak en al helemaal geen smaak meer!

Barry: Tja, wat moet ik hiervan zeggen? Als kleine jongen was ik al liefhebber van de songfestivalliedjes van componist Ralph Siegel. De man wist keer op keer grote hits af te leveren. En na de overwinning van Nicole met “Ein bisschen Frieden” wilde Ralph nog maar één ding: nóg een keer winnen. De liedjes waren origineel en lagen goed in het gehoor. Maar naar een aantal jaren kwam de klad erin en raakte de inspiratie op. Toch bleef hij doorgaan, en werden de composities er niet beter op. Ook de discostamper “Spirits of the night” lijdt daar onder. Het klinkt te gekunsteld, en het is het allemaal nét niet. De stemmen van Jimmie en Valentina passen goed bij elkaar, en ze hebben onderling veel lol. Maar voor een finaleplaats is er meer nodig.

BARRY: NOT / BART: NOT

11 – KROATIË

Jacques Houdek – My Friend

Bart: Woorden schieten te kort om de draak uit Kroatië goed te kunnen omschrijven. Ik denk dat de beelden voldoende voor zichzelf spreken. Laat ik alleen zeggen dat het mijn nummer 42 van dit jaar is, het een van de aller aller slechtste inzendingen uit 62 jaar songfestivalgeschiedenis is en dat ik hoop dat ik het, na donderdagavond, nooit meer van mijn leven hoef te horen !

Barry: Als je alleen het lied hoort denk je twee zangers te horen. Maar het is Jacques in duet met zichzelf in deze crossover van klassieke en moderne muziek. De uitvoering van “My Friend” op het podium is uiterst lachwekkend. Superkitsch van de bovenste plank. Je moet het zien om te geloven…

BARRY: NOT / BART: NOT

12 – NOORWEGEN

JOWST ft. Aleksander Walmann – Grab The Moment

Bart: De Noren weten vaak een goede, originele inzending te sturen. Zo ook weer dit jaar. JOWST ft. Aleksander Walmann zingen een lekker moderne popsong met een pakkend refrein dat dagen in je hoofd kan blijven hangen. Waarschijnlijk moet je het lied wat vaker horen om het te waarderen en daarom hoop ik ook dat de Noren wel de zaterdagavondfinale weten te halen. Grab them… zou Trump zeggen 😉

Barry: De Noorse inzending is een verademing na de kitsch uit Kroatië. De eigentijdse popsong wordt goed en relaxed gezongen door Aleksander, terwijl JOWST achter zijn verlichte masker verscholen blijft. Het duo verdient een finaleplaats.

BARRY: HOT / BART: HOT

13 – ZWITSERLAND

Timebelle – Apollo

Bart: In tegenstelling tot Noorwegen weet Zwitserland mij maar zeer weinig te bekoren. De groep Timebelle dit jaar ook niet. Ik vind het zeikerig, de zangeres haalt niet altijd de juiste noten en draagt een spuuglelijke gele jurk. Misschien moeten ze Celine Dion weer eens inhuren (al zal haar gage wat hoger zijn dan in 1988).

Barry: De afgelopen twee jaar eindigde Zwitserland op de laatste plaats in de halve finale. De verwachtingen zijn dit jaar dan ook hooggespannen, maar ik betwijfel of Timebelle die verwachtingen kan waarmaken. Vocaal laat zangeres Miruna het nog wel eens afweten en ze mist ook het charisma om “Apollo” naar een hoger niveau te tillen.

BARRY: NOT / BART: NOT

14 – WIT-RUSLAND

Naviband – Story Of My Life

Bart: In de zee van Engelstalige liedjes is een lied in de oorspronkelijke taal altijd een leuke afwisseling. Al is dat bij NAVI band niet helemaal waar. Er is net iets teveel overdaad aan vrolijkheid en het “ge-hey-hey” en “ai-jai-jai-jai” werkt halverwege het lied al op mijn zenuwen. Dat is op cd… wie weet dat het met een leuke show erbij nog anders kan worden.

Barry: Vrolijkheid ten top bij deze Wit-Russische bijdrage. Voor het eerst wordt er op het songfestival in het Wit-Russisch gezongen. Ook al versta je er geen bal van, toch zal het enthousiasme van Ksenia en Artem goed overkomen op het televisiescherm. En voor je ’t weet zing je lekker mee!

BARRY:HOT / BART: NOT

15 – BULGARIJE

Kristian Kostov – Beautiful Mess

Bart: Kristian zingt een schitterende ballade die echt van deze tijd is en waarschijnlijk ook wel overlevingskansen heeft na het festival. Ik vind het prachtig en heb hem in mijn persoonlijke top 5 van dit jaar staan… en wie weet is hij wel de enige (samen met wellicht Portugal) die nog een klein beetje dreiging kan vormen voor de doodgeverfde Italiaanse favoriet.

Barry: Net als Blanche is Kristian pas 17 jaar, maar in tegenstelling tot de Belgische staat hij wel zelfverzekerd op het podium. Toch zong hij tijdens de eerste repetities een paar keer niet helemaal zuiver. Het totaalplaatje met het decor klopt helemaal en Kristian kon nog wel eens heel hoog gaan eindigen.

BARRY: HOT / BART: HOT

16 – LITOUWEN

Fusedmarc – Rain Of Revolution

Bart: Tja… ook hier ga ik weinig woorden aan vuil maken: de alom bekende toiletbreak of tijd om de chipsbak aan te vullen… Eigenlijk is iedere website het er wel over eens: Litouwen gaat zich zeker niet kwalificeren.

Barry: Brrr… dit is mijn nummer 42 dit jaar. Kan er echt niets leuks aan ontdekken…

BARRY: NOT / BART: NOT

17 – ESTLAND

Koit Toome & Laura – Verona

Bart: Dit is een jaren ’80 meezinger met een flinke Modern Talking saus er overheen gegoten. Het is jammer dat het stel niet de chemie van een gelukkig liefdespaar uitstraalt, want dan hadden ze misschien zelfs nog winkansen gehad.

Barry: Met fanfavorieten loopt het niet altijd goed af. “Verona” is dit jaar een fanfavoriet, en wordt gezien als top 5 kandidaat. Het lied ligt gemakkelijk in het gehoor, maar heeft ook wat ouderwets. Koit en Laura hebben de afgelopen week flink zitten oefenen, want tijdens de eerste dress rehearsal was er eindelijk zowaar een sprankje chemie te zien tussen de twee.

BARRY: HOT / BART: HOT

18 – ISRAEL

IMRI – I Feel Alive

Bart: Israel was de laatste jaren goed bezig (wat betreft liedjes) maar had de pech dat goede liedjes toch niet doorgingen (2013 & 2014). De taak is aan Imri Ziv om met een simpel dansliedje wél door te dringen… Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Ik heb er zelf niet heel veel mee en met alleen een leuk smoeltje redt je het tegenwoordig niet meer.

Barry: Imri, die in 2015 en 2016 al in het achtergrondkoortje van de Israelische deelnemer stond, schiet regelmatig vocaal tekort bij de uitvoering van het uptempo lied “I Feel Alive”. Hij mag deze halve finale afsluiten, en daar kon hij nog wel eens geluk mee hebben. Samen met zijn dansers vormt het geheel een leuk plaatje, en dat willen de mensen vast terugzien op de zaterdagavond.

BARRY: HOT / BART: NOT

Zaterdag volgt deel 3 met daarin de (rechtstreeks) geplaatste finalisten.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2017 Kiev, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws