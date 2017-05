Kiev Live (11): België naar finale!

on

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2017, dat gisteren in Kiev plaatsvond, leverde toch nog een grote verrassing op: Het duo Norma John uit Finland dat het prachtige “Blackbird” ten gehore bracht, gaat niet door naar de finale. De Finse bijdrage stond hoog bij de bookmakers. Die voorspelden een top 10 notering in de grote finale van aanstaande zaterdag. Ook in het perscentrum werd met ongeloof gereageerd op de uitschakeling van de Finnen.

Blanche uit België wist zich, tot opluchting van onze zuiderburen, wél te plaatsen voor de finale. Hoewel “City lights” al weken tot de favorieten behoorde, bleek de uitvoering van de jonge zangeres tijdens de repetities erg tegen te vallen, en leek de finale opeens ver weg. En ook gisteravond verliep het optreden niet geheel vlekkeloos.

De tien landen die zich gekwalificeerd hebben voor de finale zijn: Moldavië, Azerbeidzjan, Griekenland, Zweden, Portugal, Armenië, Australië, Cyprus en België.

A.s. donderdag vindt de tweede halve finale plaats. Achttien landen, waaronder Nederland, zullen dan strijden voor de laatste tien finaleplaatsen.

