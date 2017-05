Transgenders: meer eenzaamheid en vaker laag inkomen

on

De invoering van de transgenderwet in 2014 heeft geleid tot een forse toename van het aantal mensen dat officieel van geslacht verandert. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in 2015 770 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden.

In de periode 2007-2014 waren het er gemiddeld tachtig per jaar.

Sinds de transgenderwet van kracht is, kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld, zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas te komen. Wel is er nog een verklaring van een deskundige nodig.

‘De meeste geslachtsveranderingen zijn dus administratief’, zegt Lisette Kuyper van het SCP in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Deels gaat het om mensen die wel al een medische transitie achter de rug hebben, maar het gaat ook om mensen die eerst het juridische deel op orde willen hebben, voordat zij het medische traject ingaan.’

Volgens Kuyper zijn er ook mensen die hun geslacht alleen op papier aanpassen. ‘Zij gaan het medische traject helemaal niet in, maar ze willen wel graag worden gezien als het andere geslacht.’

Inmiddels zijn er 1960 Nederlanders die met een ander geslacht geregistreerd staan dan in hun geboorteakte is vastgelegd.

Laag inkomen

Uit het onderzoek van het SCP komt ook naar voren dat het met transgenders minder goed gaat dan met anderen. Zo heeft 53 procent van hen een laag inkomen, tegen 30 procent van de rest van de bevolking. Ook hebben ze meer moeite om een baan te vinden of te behouden, zegt Kuyper.

‘Er is nog altijd discriminatie op de werkvloer. Collega’s hebben er bijvoorbeeld weinig begrip voor dat als iemand in transitie gaat diegene dan vaak afwezig of ziek is.’

Eenzaamheid

Verder zegt Kuyper dat transgenders vaker eenzaam zijn, omdat ze op veel terreinen een achterstand hebben. ‘Iemand is niet alleen eenzaam omdat hij werkloos is, of omdat hij geen partner heeft. Maar als je werkloos bent, geen partner hebt en geen sociale steun krijgt, dan stapelen die problemen zich op en versterkt dat het gevoel van eenzaamheid.’

Ook op sociaal-demografisch gebied zijn er veel verschillen. Transgenders wonen vaker in de stad dan op het platteland. Verder trouwen ze minder vaak. Uit cijfers blijkt dat 14 procent is gehuwd; bij de rest van de bevolking ligt dat percentage op 44.

(Bron: NOS, foto: omslag rapport SCP)

