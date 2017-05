Kiev Live (10): Barry & Bart’s HOT or NOT? – deel 1

on

Traditiegetrouw zetten Bart Ensie & Barry van Cornewal alle deelnemers op een rij, en voorzien ze van commentaar. En ook dit jaar zijn zij wederom op zoek naar dat ene Eurovisie pareltje. In deel 1 van “Barry & Bart’s HOT or NOT?” belichten zij de liedjes uit de eerste halve finale, die vanavond plaatsvindt om 21.00 uur.

1 – ZWEDEN

Robin Bengtsson – I Can’t Go On

Barry: Wederom levert Zweden een gelikte produktie, want natuurlijk willen ze weer winnen. Dit jaar nemen ze een loopband mee. Bovendien hebben ze goed gekeken naar Justin Timberlake, al heeft zanger Robin minder charisma. Het lied kan een radiohit worden en de act zit perfect in elkaar.

Bart: Als er één land in Europa is dat weet hoe ze een originele act moeten neerzetten, dat een wel-aardig-liedje kan omtoveren in een lied dat zo maar eens zou kunnen winnen, dan is het Zweden wel. Zanger Robin Bengtsson komt wellicht wat arrogant over, maar de show die hij met zijn vier dansers neerzet is super gelikt en het lied swingt. De volgende keer dat ik in de sportschool ben ga ik toch anders de loopband op…

BARRY: HOT / BART: HOT

2 – GEORGIË

Tamara Gachechiladze – Keep The Faith

Barry: Als een diva staat Tamara op het podium en met veel drama brengt ze “Keep the faith”. Vocaal zit het wel goed, maar het lied zelf is nogal zwak. Tijdens de Nationale Finale in Georgië waren op de achterwand enkele news headlines te zien, waaronder “Russia invades Georgia”. Hier in Kiev zijn alle controversiële teksten verdwenen.

Bart: Een prachtige stem heeft ze wel, die kan ze opvoeren tot orkaan-niveau. Een beetje de Georgische Glennis Grace. Eeuwig zonde dat ze met een gedrocht van een ballade naar Kiev moet afreizen. Herhaling op herhaling van de titel, in steeds langere uithalen. Het zijn drie lange minuten.

BARRY: NOT / BART: NOT

3 – AUSTRALIË

Isaiah – Don’t Come Easy

Barry: Na een vijfde en een tweede plaats zijn de verwachtingen voor Australië dit jaar hooggespannen. De 17-jarige Isaiah heeft een goede stem en een prima popsong, maar het lied is in vergelijking met zijn voorgangers veel minder spannend en hij zal de eerdere successen daarom niet kunnen evenaren.

Bart: Zanger Isaiah heeft een gouden strotje. En hij heeft al een internationale hit op zijn naam staan (“It’s gotta be you”). Zijn lied “Don’t come easy” is zeker niet slecht, maar wel een tikkie saai en weet met moeite 3 minuten de aandacht vast te houden.

BARRY: HOT / BART: HOT

4 – ALBANIË

Lindita – World

Barry: Lindita wil graag laten horen dat haar stembanden uitstekend werken. Helaas klinkt het allemaal nogal schreeuwerig. Vocaal kan ze veel, maar dit met dit lied is de finale ver weg.

Bart: Net als in het lied van Georgië is er hier weinig moois te ontdekken. Maar geef de moed nog niet op… Gelukkig komen hierna onze zuiderburen en die hebben wel een leuke bijdrage meegebracht.

BARRY: NOT / BART: NOT

5 – BELGIË

Blanche – City Lights

Barry: Onze zuiderburen hebben dit jaar een topnummer. Eigentijds en gezongen door de 17-jarige Blanche. Helaas is dit een goed voorbeeld van hoe een goed lied om zeep kan worden geholpen door de slechte uitvoering. Tijdens de repetities zong Blanche iedere keer onzeker en niet overtuigend. “All alone in the dangerzone” luidt één van de tekstregels, en voor Blanche kon dat nog wel eens werkelijkheid worden. Op basis van de repetities daarom helaas een NOT voor mij

Bart: Op cd behoort de Belgische inzending in de top 5 van dit jaar. Haar aparte stemgeluid vult de opbouwende electronische dansmuziek goed aan. Het geeft een beetje een melancholisch sfeertje. Helaas bleek echter bij de repetities dat Blanche behoorlijk zenuwachtig is en weinig uitstraling heeft. Als ze haar zenuwen in de live uitzending niet beter in bedwang kan houden, zal het haar de nodige punten gaan kosten. Het zou toch zonde zijn, want het lied an sich heeft het in zich om een zomerhit te kunnen worden en behoort tot de beste van deze festival-editie.

BARRY: NOT / BART: HOT

6 – MONTENEGRO

Slavko Kalezić – Space

Barry: Eén van de meest opvallende verschijningen op dit festival is Slavko. Met een enorme vlecht bevestigd aan zijn hoofd, en schaars of opvallend gekleed, maakt hij van zijn optredens altijd een spektakel. Vol enthousiasme zwaait hij met z’n staart en swingt hij op het podium, maar vocaal is het niet zo best.

Bart: Jaaaaa, daar is mijn “Guilty Pleasure” van dit jaar. Eigenlijk lachwekkend slecht gezongen: dubbelzinnige tekst in gebroken engels [….I’ve got my suit on, no need to worry] maar het refrein swingt zoals een goede George Michael kan swingen. Komt bij dat zanger Slavko een hele vriendelijke gast is, die voor het festival de lange nep staart van Xandra heeft geleend. Ik hoop dat hij de finale haalt en deze staart niet in de staart van het klassement belandt.

BARRY: NOT / BART: HOT

7 – FINLAND

Norma John – Blackbird

Barry: Finland komt met het duo Norma John en zij zingen de mooie ballad “Blackbird”. De sfeervolle bijdrage wordt stijlvol in beeld gebracht en zoals verwacht zeer goed uitgevoerd. De Finnen verdienen hier zeker een finaleplaats mee.

Bart: Finland zorgt voor een kwaliteitsdeelname. Norma John komt met een zwaarbehoorlijk deprimerend lied. Zangeres Lieena vraagt of de merel onder haar raam ergens anders wil gaan zingen, want haar geliefde, met wie zij altijd naar het vogeltje luisterde, is inmiddels zelf gevlogen. Alles smaakvol gebracht en ik verwacht ook wel een finale plaats voor Finland.

BARRY: HOT / BART: HOT

8 – AZERBEIDZJAN

Dihaj – Skeletons

Barry: Dihaj komt met een kunstzinnige uitvoering van “Skeletons”. Zoals gewend bij de inzending van Azerbeidzjan staat de hele act als een huis. Hoewel het lied waarschijnlijk meerdere luisterbeurten nodig heeft om gewaardeerd te worden, zal het publiek drie minuten geboeid naar de performance van Dihaj kijken.

Bart: Ik weet niet zo goed wat ik met het lied van Azerbeidzjan aan moet… Zangeres Dihaj komt bij mij een beetje te veel gekunsteld over. Het lied is niet slecht en zeker van deze tijd, maar ik merk dat ik het op de iPod toch ook best vaak skip. Te goed voor een NOT score, maar een heel magert hotje.

BARRY: HOT / BART: HOT

9 – PORTUGAL

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

Barry: Dit is mijn winnaar van deze eerste halve finale! Zonder poespas, maar in alle eenvoud en puur, zingt Salvador de mooiste ballad van dit jaar. Sommigen zullen het als ouderwets betstempelen, maar ik ben ervan overtuigd dat Portugal een top 5 notering gaat behalen. Iets wat de Portugezen nooit eerder is gelukt.

Bart: De beste inzendingen voor het festival zijn natuurlijk tijdloos. En dat is een etiket dat wel goed past op de Portugese inzending van dit jaar. Zanger Salvador Sobral had net zo goed in 1958 met dit lied kunnen meedoen (overigens ook gezien zijn kleding keuze). Toon Hermans zou het zo, met een mooie Nederlandse tekst, kunnen voordragen. Het is het 49e lied dat Portugal instuurt en ze zijn nog nooit hoger dan een 6e plaats geeindigd. Ik gun ze dit jaar zeker een top 5 notering!

BARRY: HOT / BART: HOT

10 – GRIEKENLAND

Demy – This Is Love

Barry: Vorig jaar wist Griekenland de finale voor het eerst niet te halen. Maar met Demy is er een kans dat die lijn wordt voortgezet. Zelfs twee mooie kerels met ontbloot bovenlijf in een waterbak kunnen niet verbloemen dat Demy er vocaal regelmatig naast zit.

Bart: De Grieken doen dit jaar “een-Trijntje” : ze sturen een van hun populairste zangeressen van het land, maar ze vergeten haar een goed lied mee te geven… (zie Nederland 2015). Zangeres Demy is beeldschoon, maar ’t is erg jammer dat ze ons met een flut-jaren-90-discodreuntje moet zien te verleiden.

BARRY: NOT / BART: HOT

11 – POLEN

Kasia Moś – Flashlight

Barry: Kasia komt met een krachtige vocale performance voor de dag. Helaas is haar lied veel minder geslaagd. De vraag is dus of alleen de uitvoering genoeg is voor een finaleplaats.

Bart: De Polen zijn fantastisch in het stucken van muren en het steken van asperges, maar ons verblijden met een goede festivalbijdrage, lukt ze de laatste jaren niet echt meer (Hun beste bijdragen stammen toch al weer uit 1995 & 1996). De zangeres zingt goed maar haar ballade is flauw en je bent halverwege het lied alweer vergeten waar je eigenlijk naar aan het luisteren bent.

BARRY: NOT / BART: NOT

12 – MOLDAVIË

Sunstroke Project – Hey Mamma!

Barry: De groep Sunstroke Project, die in 2010 al in de finale stond in Oslo, is in de strijd gegooid om Moldavië weer naar de finale te loodsen. De afgelopen drie jaar lukte dat namelijk niet. Het lied ligt gemakkelijk in het gehoor en is heel aanstekelijk. Ook visueel zijn het drie aantrekkelijke minuten en is alles uit de kast getrokken om het lied indruk te laten maken op de jury’s en de televoters.

Bart: Vrolijk lied en bijbehorende act: check. Guitige zanger: check. Up-tempo in een zee van ballades: check. Op papier ziet de inzending uit Moldavie er veelbelovend uit. Helaas gaat dit hem echter ook niet worden. Het is net als een bord Pasta Kip Pesto: de eerste happen smaken naar meer, maar al snel gaat het toch tegenstaan… Next please!

BARRY: HOT / BART: NOT

13 – IJSLAND

Svala – Paper

Barry: “Paper” is de dertigste inzending van IJsland. De excentrieke zangeres komt zelfverzekerd over en vocaal wordt het lied goed gebracht. Ondanks de bijna nietsverhullende kleding is het nog maar de vraag “Paper” sterk genoeg is om de finale te halen.

Bart: Svala weet mij gelukkig met haar kille IJsland Electropop weer te verwarmen. Het is een groeinummer en wordt leuker naarmate je het vaker hoort. Dat is bij dit festival natuurlijk een risico omdat het gros van de mensen het lied maar 1 keer zal horen. Toch hoop ik dat Svala de zaterdagavondshow gaat halen.

BARRY: NOT / BART: HOT

14 – TSJECHIË

Martina Bárta – My Turn

Barry: Deze Tsjechische inzending wordt uitstekend gezongen en er valt vocaal gezien dus niets op aan te merken. En hoewel mooi in beeld gebracht, staat Martina wat verloren op het podium. Ook ontbreekt er een hoogtepunt, en kan het wel eens moeilijk worden om de jury’s en televoters te overtuigen.

Bart: Tsjechië wist vorig jaar voor de allereerste keer een Semi-finale te overleven met een prachtige vrouw, mooie staging en prima song. Toch belandde het land nog op de eennalaatste. Dit jaar heb ik dan ook weinig hoop voor de Tsjechen. Martina is gek op geitenkaas en op beige… Dat zegt genoeg, want ik zou haar lied niet beter kunnen omschrijven.

BARRY: NOT / BART: NOT

15 – CYPRUS

Hovig – Gravity

Barry: Hoewel de sympathieke Hovig niet de sterkte vocalist op dit festival is, weet hij ons wel drie minuten vol entertainment te bieden. Het lied ligt gemakkelijk in het oor en het refrein blijft in je hoofd hangen. Tel daarbij de leuke presentatie en Cyprus mag zo doorstoten naar de finale.

Bart: De Cyprioten willen natuurlijk ook graag een keertje winnen en ze hebben waarschijnlijk daarom aan de Zweedse schrijver Thomas G:son gevraagd een lied voor ze te schrijven. (Thomas schreef ook Euphoria voor Loreen). “Gravity” zal echter geen “Euphoria”-status behalen. Met wat leuke verrassingseffecten in de act zal het liedje zich wel kwalificeren voor de finale, maar daar door de gravity van het scoreboard redelijk onderin gehouden worden.

BARRY: HOT / BART: HOT

16 – ARMENIË

Artsvik – Fly With Me

Barry: Bij de eerste tonen van het lied dacht ik de Azerbeidzjaanse inzending van 2014 te horen (“Start a fire”), maar al snel gaat dit lied een heel andere kant op. Zangeres Artsvik presenteert zich vocaal uitstekend, en ook de choreografie met haar danseressen is superstrak. Het lied blijft drie minuten lang boeien, en dit kon wel eens een topnotering voor Armenië worden. Het land scoort sowieso al goed op het festival. Van de tien deelnames werd maar liefst zeven keer de top 10 behaald.

Bart: Artsvik begint op een vertellende manier te zingen en grijpt meteen je aandacht. Al snel komen er folkloristische riedeltjes bij en bouwt het lied zich op, in een mooie mysterieuze oosterse sfeer. De Armenen zijn zeer vakkundig in het prachtig visueel neerzetten van hun lied. Een van mijn instant klassiekers van deze 2017 editie.

BARRY: HOT / BART: HOT

17 – SLOVENIË

Omar Naber – On My Way

Barry: Eén van mijn favorieten uit deze halve finale. Een krachtige ballade volgens traditioneel songfestival recept inclusief modulatie en lange noten. Omar weet de camera’s goed te bespelen, maar maakte tijdens de eerste repetities een aantal vocale uitglijders. Tijdens de eerste Dress Rehearsal ging er echter helemaal perfect, en als hij dat voortzet wordt het zeker een finaleplaats.

Bart: Ballades komen in veel soorten en maten. In deze semi horen we saaie (uit Tsjechië en Polen) of die er zijn om als uithangbord te dienen voor acrobatische toeren met de stembanden (Georgië & Albanië). Gelukkig komt Slovenië met een ander soort: de Traditionele Festivalballade. Omar zingt zijn hart uit zijn lijf en dit had hij, met dit lied, even zo goed in 1977 of 1987 kunnen doen. Ik hou er van. Heerlijk voor onder de douche.

BARRY: HOT / BART: HOT

18 – LETLAND

Triana Park – Line

Barry: Triana Park komt met een zeer eigentijds lied. Het decor is net zo opvallend van kleur als het haar van de zangeres. Het geheel komt misschien wel té druk over op het scherm, en ebt uiteindelijk weg in een fade-out.

Bart: Elektronische dance die in de Euroclub er in zal gaan als koek. Op tv is het nog de vraag want erg stemvast is zangeres Agnes in haar gebroken Engels niet. Alle keren dat zij in het openbaar heeft opgetreden zag ze er weer anders uit (en haar haar in nog meer kleuren dan My Little Pony) dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat voor look zij gaat kiezen voor de dinsdagavondshow

BARRY: NOT / BART: HOT

A.s. Donderdag volgt deel 2 met daarin de liedjes uit de Tweede Halve Finale

