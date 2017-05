‘Toegenomen acties tegen homoseksuelen in Oekraïne’

on

In Oekraïne is sprake van een toename van acties tegen met name homo’s in aanloop naar het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in de hoofdstad Kiev wordt gehouden.

Dat meldt de Oekraïense homobelangenorganisatie LIGA. De acties zijn volgens de organistie een reactie op de toegenomen openheid van de LHBTI-gemeenschap in het land.

Eind april werd het pand van LIGA in de Zuid-Oekraïense stad Mykolajev beschadigd. Een paar dagen later een vestiging van LIGA in Odessa getroffen door een cyberaanval.

Vriendschapsboog

Afgelopen week werd onder druk van neonazi’s het beschilderen van een monument in Kiev gestaakt. Het monument, de Oekraïens-Russische ‘vriendsschapsboog’ van zestig meter in doorsnee, werd vanwege het thema van het Songfestival ‘Celebrate Diversity’ in regenboogkleuren geschilderd.

Dat wordt door neonazi’s gezien als homopropaganda

Zwaar beveiligd

Volgens Roze Golf-songfestivalspecialist Barry van Cornewal wordt het International Exhibition Centre in Kiev, waar het festival wordt gehouden, zwaar beveiligd. Alle apparatuur wordt bij de entree uitgebreid gecontroleerd. Op straat is weinig te merken van een gespannen sfeer, vertelt Barry in de uitzending van zondag 7 mei.

Ondanks berichten over de organisatie van het Songfestival, verlopen de repetities zonder problemen. De Oekraïense organisatie heeft hulp van de Zweedse organisatoren van het songfestival van vorig jaar.

(Bron: RTL-Nieuws, Roze Golf)

