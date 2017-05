Kijken: hoe het is om homoseksueel te zijn en Marrokaan

on

In de driedelige documentaireserie ‘Familie, Geloof, Hoop’ vertellen de homoseksuele Marokkanen Nassiri, Souad, Mohamed (foto) en Abdellah openhartig over hun leven.

Homoseksueel en Marokkaan zijn gaan voor hen prima samen, maar de weg die ze hebben afgelegd was niet gemakkelijk en soms ook lang en eenzaam.

Vooral de schaamtecultuur en de sociale druk binnen Marokkaanse gezinnen om te trouwen en kinderen te krijgen, maakte het uiterst zwaar om hun eigen leven te gaan leiden en gelukkig te worden. Het geloof speelde daarbij een kleinere rol dan vaak wordt gedacht.

Door zichtbaar te zijn willen ze jongeren die nog in de kast zitten een hart onder de riem steken. Zo willen ze de discussie binnen hun eigen gemeenschap op gang brengen.

De serie schetst een intiem portret van vier sterke persoonlijkheden die onverschrokken hun bestaansrecht opeisen.

Familie, geloof en hoop is gemaakt door Lucienne Groot en Noud Holtman en geproduceerd door René Mendel en Mira Mendel/Interakt. De documentaireserie wordt uitgezonden door de NTR op NPO2 o zondag 7, 14 en 21 mei om 14.55 uur en is hier op een later tijdstip te zien.

