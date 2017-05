Kiev Live (8): “Lights And Shadows” staat als een huis

on

Nadat afgelopen dinsdag de eerste repetitie van OG3NE al voorspoedig verliep, is ook de tweede repetitie op zaterdag succesvol verlopen. De Nederlandse inzending staat als een huis, en zowel pers als fans zijn het er over eens dat Lisa, Amy en Shelley het lied “Lights And Shadows” naar een hoger plan tillen. De uitvoering was vocaal weer perfect en bij de bookmakers is Nederland inmiddels gestegen naar een negende plaats! Aanstaande woensdagmiddag start de generale repetitie van de tweede halve finale en zullen alle liedjes voor het eerst allemaal achterelkaar te zien zijn. Woensdagavond volgt de tweede zgn. Dress Rehearsal en die is heel erg belangrijk, want op basis van dat optreden zullen de jury’s hun punten al moeten geven.

