Kiev Live (7): Oekraïne en The Big Five

Donderdag begon de tweede repetitieronde voor alle halve finalisten en die duurt tot en met zaterdag. In plaats van een half uur hebben de landen nu 20 minuten ter beschikking. In de praktijk betekent dat dat het lied drie keer kan worden gezongen. Meestal zijn er kleine wijzigingen ten opzichte van de eerste repetitie, en probeert men de puntjes op de i te zetten. De rechtstreeks geplaatste finalisten (Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en gastland Oekraïne) starten tussendoor op vrijdagmiddag met hun eerste repetitieronde.

Allereerst was Oekraïne aan de beurt. Het gastland komt met een rockgroep op de proppen. O.Torvald bestaat sinds 2005 en heeft in eigen land veel fans. Midden op het podium staat een groot hoofd dat door middel van belichting mooie effecten oplevert. “Time” wordt overtuigend gebracht, en is ook enig in zijn soort tijdens dit festival.

Francesco Gabbani won in februari het prestigieuze San Remo Festival, en mocht daarom ook Italië vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Het lied “Occidentali’s Karma” staat al weken bovenaan bij de bookmakers en fans, en is dan ook de gedoodverfde winnaar. Francesco staat strak in het pak op het podium. Het enthousiasme straalt er vanaf. Op de achtergrond wordt o.a. de evolutie van aap naar mens uitgebeeld. En natuurlijk ontbreekt de gorilla niet. Daarnaast wordt Francesco ondersteund door 4 backingvocals. Gaat het Eurovisie Circus volgend jaar naar Italië?

Spanje eindigt tegenwoordig vaak in de onderste regionen van het scorebord. Of de 21-jarige Manel Navarro daar verandering in gaat brengen is nog maar de vraag. Zijn “Do It for your lover” is tekstueel geen hoogvlieger, maar de melodie brengt je wel in zomerse sferen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zomerse tafereeltjes terugkeren in het decor zoals palmbomen, golven en surfboards. Manel en zijn band dragen bijpassende fleurige Hawaii-shirts. Vocaal laat de zanger nog diverse steekjes vallen.

Duitsland stuurt dit jaar Levina, en zij moet de Duitsers weer wat Eurovisie Succes brengen, want de afgelopen twee jaar eindigde het land steeds op de laatste plaats. Levina is blootvoets en draagt een lange donkergrijze rok met een lichtgrijze top en ze begint haar lied “Perfect Life” liggend op de grond. Aan het eind worden we getrakteerd op een vuurwerkregen, maar we betwijfelen wederom of het onze Oosterburen succes zal opleveren.

Het Verenigd Koninkrijk behoorde altijd tot de top bij het Eurovisie Songfestival. Maar ook dat is al weer in een ver verleden. In de afgelopen tien jaar behaalden ze slechts één keer de top 10. Dat was in 2009 met Andrew Lloyd Webbers “It’s my time” gezongen door Jade Ewen. Vaker nog eindigden ze bijna onderaan zoals in 2015 en 2016, toen beide keren een 24ste plaats werd bereikt. Aan Lucie Jones de zware taak om het tij te keren. De Engelse musicalster zingt “Never give up on you” en dat wordt hier overtuigend gebracht. Het lied wordt prachtig in beeld gebracht met veel goud en sterren en spiegelbeelden van Lucie.

Als laatste was Frankrijk vandaag aan de beurt. Ook Frankrijk scoort al jaren erg slecht op het festival, terwijl het in het verleden altijd zo succesvol was. Vorig jaar wist zanger Amir echter de zesde plaats te behalen en dit jaar hopen de Fransen die lijn voort te kunnen zetten. Zangeres Alma zingt hier het moderne “Requiem”, maar de eerste doorloop was vocaal echter nog niet overtuigend. De Eiffeltoren heeft overigens een prominente plek op het LED scherm.

Morgen gaan we in Kiev verder met de tweede repetitieronde, en om 10.00 lokale tijd (9.00 uur Nederlandse tijd) mag OG3NE de spits afbijten.

