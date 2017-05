Homobar Pulse in Orlando wordt na schietpartij museum

on

Homobar Pulse in Orlando wordt een museum. In de bar schoot vorig jaar een man 49 mensen dood. De schutter zelf werd gedood door de politie.

Eigenaresse Barbara Poma gaat met slachtoffers en familieleden bepalen wat er in het museum te zien moet zijn. De expositie moet in het teken staan van tolerantie, aldus de eigenaresse. ‘Het was ons kleine hoekje, maar nu willen we deze grond delen met de wereld’, stelt ze.

Daarnaast komt er een monument voor de 49 doden. Om de plannen financieel rond te krijgen is er een stichting opgericht, met een aantal prominente LHBT-activisten in het bestuur, onder wie zanger Lance Bass en voormalig NBA-speler Jason Collins.

Bloemen

De homobar is sinds de schietpartij niet meer open geweest. Voor het gebouw worden na het bloedbad nog steeds veel bloemen neergelegd.

Alle spullen die neergelegd zijn na de aanslag om de slachtoffers te herdenken zijn opgeslagen in een depot van het Orange Country Regional History Center.

WC-deur

Het gaat om meer dan 3.000 artikelen, variërend van een door de paus gezegende rozenkrans tot een flamingo, die in de regenboogkleuren is geschilderd. Ook een WC-deur uit de homoclub vol kogelgaten is bewaard.

Bod

De stad Orlando wilde na de schietpartij het gebouw al kopen om er een museum van te maken. De eigenaar voelde daar toentertijd niets voor. Het is niet duidelijk wanneer het museum de deuren zal openen.

(Bron: CBS News, nu.nl)

