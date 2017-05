on

Volgende week is de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Kiev. De repetities zijn in volle gang. Barry van Cornewal is in Kiev en doet verslag.

Og3ne treedt aan in de tweede halve finale, donderdag 11 mei. Barry belicht de kansen van de zussen Lisa, Amy & Shelley.

COC Deventer bestaat 45 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt op Hemelvaartsdag het Damespad gelopen. Dat pad start bij Huis Nieuw Rande bij Diepenveen.

