Oproep: maak einde aan vervolging homo’s Tsjetsjenië

Vijf ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben in een brief aan de Russische regering opgeroepen een einde te maken aan de vervolging van homoseksuelen in de deelrepubliek Tsjetsjenië.

De oproep aan de Russische ambtgenoot Sergej Lavrov is ondertekend door demissionair minister Koenders en zijn Duitse, Franse, Zweedse en Britse collega’s.

Ze schrijven ‘diep bezorgd’ te zijn over berichten van mensenrechtenorganisaties dat homoseksuelen in Tsjetsjenië worden vervolgd en dat een aantal zelfs is vermoord om hun geaardheid.

De ondertekenaars roepen de Russische regering op om deze ‘vreselijke rapporten’ te onderzoeken en activisten en journalisten te beschermen die er onderzoek naar doen.

‘We roepen de Russische regering op bij de regionale autoriteiten in Tsjetsjenië aan te dringen direct alle vervolgingen te stoppen, alle getroffen personen onmiddellijk de benodigde hulp te geven en de daders voor de rechter te brengen’, schrijven de vijf ministers.

Ze stellen bezorgd vast dat tijdens een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov op 19 april geen stappen zijn aangekondigd de schendingen te onderzoeken.

(Bron: Europa Nu)

