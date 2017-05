Kiev Live (6): De vierde repetitiedag

on

Repetitiedag 4, en dat betekende dat de laatste landen uit de tweede halve finale aan de beurt waren. San Marino opende de dag. Het land doet voor de achtste keer mee en voor de vierde keer staat Valentina Monetta op het podium. Dit keer samen met Jimmie Wilson. Het lied “Spirit Of The Night” is (wederom) gecomponeerd door good old Ralph Siegel. Valentina draagt een zwarte broek met dito jasje en daaronder een gouden topje, en ook Jimmie heeft voor een zwart pak met glitters gekozen. Vocaal is Jimmie duidelijk de sterker dan Valentina. Beiden hebben veel plezier op het podium, en dat spat ook van het scherm af. Het geheel komt tijdens de eerste doorloop echter nog wat rommelig over. Het decor is erg kleurrijk met rode, gele, oranje en blauwe balken.

In totaal nam Jacques Houdek zes maal deel aan de Kroatische voorrondes. Nu mag de zanger eindelijk zingen op het Eurovisie Songfestival. De uitvoering van ‘My Friend’ leverde hilarische momenten op. De ‘Kroatische Gordon’ komt aan het begin van het lied volop in beeld waarna hij diverse malen overschakelt van het hoog naar het laag. Het lied wordt in beeld gebracht door de zanger steeds via een andere invalshoek in beeld te brengen. Ook zien we op de achtergrond twee afbeeldingen van Jacques waarop het lijkt alsof het een duet is. Met de vuurwerkregen, de groeiende zonnebloemen en de regenboog levert de Kroatische inzending drie minuten kitsch op. Het is echter allemaal te veel van het goede en jury’s zullen hier vermoedelijk niet veel punten voor over hebben.

Na drie top 8 noteringen op rij, bleef Noorwegen afgelopen jaar steken in de halve finale. Dit jaar verdienen de Noren het om weer in de grote finale te staan. “Grab The Moment” door JOWST (Joakim With Steen) en met zang van Aleksander Walmann is een verademing na de bijdrage van Kroatië. Het lied wordt goed en relaxed gebracht en het decor is bijna een kopie van hun Noorse Melodi Grand Prix optreden met veel fuchsia en paarse kleuren. Alexander draagt een wit shirt met zwarte broek en hoed, en Joakim draagt natuurlijk zijn verlichte masker.

Zwitserland werd de afgelopen twee jaar laatste in de semi finale. Dit jaar zijn de verwachtingen hoog gespannen op basis van de resultaten van polls en de standen bij de bookmakers. De vraag of het trio Timebelle de verwachtingen waar kan maken. De stem van zangeres Miruna Mănescu is namelijk vrij matig en ze mist charisma om het lied Apollo naar een hoger niveau te tillen. De zangeres staat op een gele trap en in gele sexy jurk. De achtergrond is roze waardoor het geheel nogal zoet overkomt. Apollo zal geen potten gaan breken in Europa. Hopelijk gaan de Zwitsers dit jaar niet met de rode lantaarn naar huis.

Wit-Rusland is niet succesvol op het Eurovisie Songfestival. Slechts één keer werd de top 10 gehaald in 13 deelnames. Het is de eerste keer dat Wit-Rusland in de eigen taal zingt en dat doet Naviband niet onverdienstelijk. Het duo, gekleed in het wit, is te zien in een bootje en weet vrolijkheid en enthousiasme over te brengen. Tijdens het lied gebeurt van alles op de achtergrond. Er ontstaat een gevoel of er een rit in de Fata Morgana uit de Efteling gemaakt wordt. Finale moet er in zitten voor het duo en wellicht is een plaats aan de linkerhelft van het scorebord in de finale wel mogelijk.

Bij de Bulgaarse inzending is opnieuw stagedirector Sacha Jean Baptiste ingeschakeld om een strakke act neer te zetten. “Beautiful Mess” wordt door de 17-jarige Kristian Kostov zelfverzekerd, maar niet altijd even zuiver, gezongen. Met behulp van een aantal special effects krijgt de kijker drie amusante minuten voorgeschoteld. Bulgarije, dat vorig jaar met de 4e plaats de hoogste positie haalde in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival, zit in een goede flow. Met dit lied moet wederom een hoge klassering mogelijk zijn in de finale. Of het goed genoeg is om te winnen betwijfelen we echter.

Rood is de kleur voor Fusedmarc uit Litouwen. In een overwegend rood decor zingt de zangeres van de groep in een rode jurk. Het lied “Rain of Revolution” is het resultaat van een groot aantal weken van selectieshows. Deze inzending zal echter niet veel potten gaan breken. Het wordt schreeuwerig gezongen en het heeft geen pakkende melodie. Op het podium gebeurt er verder ook weinig. De delegatie uit Litouwen zal naar waarschijnlijkheid na donderdag 11 mei de koffers kunnen pakken en kan zich gaan bezinnen hoe ze in 2018 voor de dag willen komen op het Eurovisie Songfestival.

Estland is dit jaar een van de fanfavorieten. Zangeres Laura deed in 2005 al mee als lid van de meidengroep Suntribe, en zanger Koit Toome zong in 1998 “Mere lapsed” in Birmingham. Tijdens de eerste doorloop had Koit een grijs kostuum met wit overhemd aan, en bij de tweede doorloop was het colbert vervangen door een zwart leren jack. Laura droeg een opvallende witte creatie. Het decor is voornamelijk zwart/wit. De uitvoering van “Verona” is nogal statisch, en tijdens de eerste repetitie viel vooral het gebrek aan chemie tussen beide vocalisten op.

Als laatste was het de beurt aan Imri uit Israël. De zanger schiet duidelijk vocaal tekort bij het lied “I Feel Alive”. Zelfs de drie backings kunnen niet verhullen. De podiumpresentatie is energiek, maar komt enigszins geforceerd over. Om als laatste in deze halve finale te mogen zingen is in zijn voordeel, maar als hij de finale haalt zal het geen hoogvlieger worden.

