Ben jij of ken jij een homoseksuele mantelzorger? Of word jij juist door een homoseksuele mantelzorger geholpen of ken je zo’n iemand?

Dan is journalist Maarten Dallinga naar jou op zoek. Hij schrijft een artikel over dit onderwerp voor homotijdschrift Winq.

Vrijblijvend contact opnemen kan via maarten@startmail.com. Natuurlijk kunnen de geïnterviewden de tekst voorafgaand aan publicatie controleren op feitelijke onjuistheden.

Zie ook www.maartendallinga.nl.

