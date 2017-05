Kiev Live (5): OG3NE bezoekt “Children Of The Sun”

on

OG3NE is vandaag aanwezig geweest bij het liefdadigheidsevenement “Children Of The Sun”, dat georganiseerd werd door de TulSun Foundation, en ondersteund door de Nederlandse Ambassade. Het evenement is voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Bij het Olympisch Stadion in Kiev werden diverse workshops gegeven voor de kinderen zoals schilderen, kleien, boeken maken en knutselen. Lisa, Amy & Shelley hielpen een handje mee. Daarnaast werden er ook bloemen uitgewisseld. OG3NE kreeg zonnebloemen (de officiële bloem van Oekraïne) overhandigd, terwijl de kinderen Nederlandse tulpen kregen. De Oekraïnse pers was volop aanwezig om verslag te doen van dit moment.

(Bron: Roze Golf i.s.m. Songfestivalweblog.nl)

Categorieën:2017 Kiev, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws