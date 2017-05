Kiev Live (4): De derde repetitiedag

on

Tijdens de derde repetitiedag was het de beurt aan de eerste negen landen van de tweede halve finale. Servië beet het spits af met de in het wit geklede Tijana Bogićević uit Servië. De zangeres bracht een niet overtuigende uitvoering van “In Too Deep”. De eerste twee minuten gebeurt er weinig op het podium. In de laatste minuut wordt het visueel wat aantrekkelijker en komt er een danser op het podium. Qua stem was de opvoering ook nog niet optimaal. Volgens de bookmakers gaat Servië de finale halen. Wij zijn daar, met deze vertoning, nog niet zo zeker van.

Ook Nathan Trent uit Oostenrijk verschijnt in een witte outfit op het podium. De sympathieke zanger begint zijn optreden met een close-up, zittend op een glimmende halve maan. “Running On Air” wordt in het decor uitgebeeld met veel geprojecteerde wolken. Nathan weet de camera’s goed te pakken en zijn energie spat van het scherm. Ook vocaal is deze Oostenrijkse inzending prima in orde. Nathan wordt op het einde van zijn lied op het podium ondersteund door vier backings. Door de rook die gebruikt wordt lijkt het of Nathan in de wolken loopt.

Jana Burčeska uit Macedonië zingt “Dance Alone” op het songfestival en dat is ook wat ze doet in Kiev. De zangeres valt weg op het enorme podium en mist charisma. Voor Macedonië zou het de vijfde keer op rij zijn dat de finale niet gehaald wordt. Wellicht gebeurt er voor Jana en de Macedonische omroep nog een wonder en wordt uitschakeling voorkomen.

Net als IJsland doet Malta dit jaar voor de dertigste keer mee De hoogste notering voor Malta is een tweede plaats, die in zowel 2002 als in 2005 werd behaald. Zangeres Claudia Faniello, gekleed in een mooie witte creatie, komt met een klassieke Eurovisie ballad. Ze brengt het lied “Breathlessly” zeer overtuigend. Net als Jana uit Macedonië, staat ook Claudia helemaal alleen op het podium, alleen weet de Maltese zangeres met haar performance wél indruk te maken.

Als vijfde in de tweede halve finale zien we de Roemeense jodelkoningin Ilinca met rapper Alex Florea die het lied “Yodel It!” ten gehore brengen. In een kleurrijk decor zien we vlinders vliegen en de titel van het lied wordt op een notenbalk geprojecteerd. Later komen er nog twee kanonnen op het podium die naar verwachting voor een confettiregen gaan zorgen. De regie kon het beweeglijke duo nog niet altijd volgen, maar daar kan aan gewerkt worden. Bij de derde opvoering maakte Alex een lelijke smak toen hij een kanon op het podium reed en uitgleed. De zang van het duo was matig, maar naar verwachting gaan televoters toch veel punten geven aan deze vrolijke bijdrage. Het zou vreemd moeten lopen willen we dit niet terug zien in de finale.

Over de repetitie van OG3NE hebben we gisteren al verslag gedaan, en op internet verschijnen alleen maar positieve reacties over de Nederlandse bijdrage.

Hongarije stuurt Joci Pápai naar Kiev. Geheel in het zwart gekleed wordt het originele “Origo” eigenlijk feilloos door hem uitgevoerd. Zoals bij eerdere optredens wordt Joci op het podium bijgestaan door danseres Alexandra en violiste Emese. Deze laatste staat niet op het grote podium maar op het kleine satellietpodium in de zaal. Joci begint het lied voornamelijk in het donker, waarna vele amberkleurige lichtbundels het podium verlichten. Bij het rapgedeelte veranderen de kleuren in het decor. Al met al een goede performance.

Denemarken bleef afgelopen twee jaar hangen in de halve finale. De verwachtingen zijn dit jaar hoog gespannen. Anja Nissen, zong net als de voorgangers vandaag, uitstekend en staat hoog bij de bookmakers. De zangeres, in een turquoise broek en oranje/roze topje, zou zo maar eens in aanmerking kunnen komen voor de Barbara Dex Award. Of het lied echt zo goed gaat doen als verwacht wordt vragen wij ons af. De uitvoering was niet overtuigend genoeg, al zit finale er volgens ons wel (net) in.

De dag werd afgesloten met de Ierse inzending. Brendan Murray begint zijn optreden in een grote luchtballon die op het podium staat, wat een mooi plaatje oplevert. De zanger weet de camera goed te bespelen en heeft ook iets ontwapenends. Vocaal gezien is de uitvoering van “Dying To Try” vandaag nog niet goed, maar er is altijd wel publiek voor de ‘Westlife’sound. Het zal een dubbeltje op zijn kant worden voor Ierland.

(Bron: Roze Golf i.s.m. Songfestivalweblog)

