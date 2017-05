Stijlvolle eerste repetitie OG3NE

on

OG3NE heeft vanmiddag hun eerste repetitie in Kiev gehad. De dames treden op in een voornamelijk donkere achtergrond. Shelley stapt naar voren bij haar solo. Lisa en Amy volgen daarna en er is gekozen voor een strakke choreografie dat het lied ten goede komt. Als projecties zien we onder meer twee handen, bloesem, kaarsen en gedeeltes uit de tekst zoals “Cry No More” en “Feeling Alone And Insecure”.

Een wijziging ten opzichte van eerdere optredens is dat het trio armbewegingen maakt i.p.v. het bekende klappen op eind van het lied. Op het einde worden de zangeressen van achteren belicht en wordt het optreden intiemer in beeld gebracht. Over de zang hoeven we het niet te hebben, want dat was, zoals we gewend zijn, uitmuntend!



Er was applaus in het perscentrum en de reacties van buitenlandse media zijn uitermate positief. Een paar kleine punten zijn er nog wel ter verbetering, maar dat is te overzien. Wordt dit de vierde finale voor Nederland in vijf jaar tijd?

