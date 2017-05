Kiev Live (2): Van Griekenland tot Letland

on

Dag 2 in Kiev stond in het teken van de repetities van de resterende landen uit de eerste halve finale.

Griekenland was als eerste aan de beurt. Zangeres Demy zingt nog niet altijd even sterk tijdens deze repetitie, maar visueel is het een aantrekkelijk schouwspel met water en regen in het decor. Ze begint haar lied “This is Love” in een sterrenregen waarna ze bij het refrein op een lift omhoog gaat en wordt bijgestaan door twee gespierde dansers in een waterbak. Als er aan het vocale gedeelte nog wat gesleuteld wordt dan moet de finale makkelijk haalbaar zijn voor de Grieken.

Gekleed in een witte jurk en begeleid door een violist zet Kasia Mos uit Polen een krachtige vocale performance neer tijdens haar eerste repetitie in het Exhibition Centre in Kiev. Tegen een blauwe achtergrond met onder andere sterren en witte vogels en ondersteund door een windmachine ziet het plaatje er goed uit. De finale zou binnen handbereik moeten liggen.

Na drie maal op rij de finale gemist te hebben heeft Moldavië er alles aan gedaan om een sterke act neer te zetten. De groep Sunstroke Project, die in 2010 al in de finale stond in Oslo, is in de strijd gegooid om het land weer naar een hoger niveau te tillen op het songfestival. Bij de eerste repetitie werd het simpel in het gehoor klinkende “Hey Mamma!” goed gezongen. Visueel zijn het ook drie aantrekkelijke minuten en is alles uit de kast getrokken om het lied indruk te laten maken op de jury’s en de televoters. Qua regie valt er echter nog wel wat te verbeteren, maar het zou ons niet verbazen als we dit in de finale terug gaan zien.

IJsland doet dit jaar voor de dertigste keer mee aan het Eurovisie Songfestival. Svala betreedt het podium met twee knotjes op haar hoofd en ze is gehuld in een witte cape. Ook nu is het decor voornamelijk donkerblauw met veel lichteffecten. De excentrieke zangeres komt zelfverzekerd over en vocaal wordt “Paper” goed gebracht. Toch is het nog maar de vraag of het lied sterk genoeg is om de finale te halen.

Tsjechië haalde vorig jaar voor het eerst de finale met een ballad. De Tsjechische omroep besloot om Martina Bárta naar Kiev te sturen en opnieuw treedt het land uit Midden-Europa aan met een ballade: “My Turn”. De zangeres zingt het lied in optima forma, er is namelijk vocaal helemaal niets op aan te merken. Op de achtergrond worden ook fragmenten van de videoclip getoond. Martina is gekleed in een goudkleurig broekpak en staat wat verloren op het podium. Er ontbreekt ook een hoogtepunt bij de Tsjechische inzending. Ondanks haar vocale kwaliteiten kan het wel eens moeilijk worden om de jury’s en de televoters te overtuigen.

Hovig uit Cyprus betreedt het podium in zwarte kleding in een voornamelijk wit decor en wordt bijgestaan door twee dansers. De dansroutine moet nog wel even geoefend worden, want het geheel verliep nog niet vlekkeloos. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van projecties die de illusie van het zweven moeten ondersteunen. Hovig is niet de sterkste vocalist op deze editie van het Eurovisie Songfestival, maar hij maakte vandaag geen uitglijders.

Armenië heeft tot nu toe tien keer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, en daarvan werd maar liefst zeven keer de top 10 behaald. Zangeres Artsvik doet er alles aan om ook dit jaar te zorgen voor een hoge Armeense notering. In een voornamelijk paars/roze decor wordt ze bijgestaan door twee danseressen, waarmee ze een strakke choreografie uitvoert. Ook vocaal presenteert de zangeres zich uitstekend. Het enige minpuntje kan zijn dat er wel heel veel gebruik wordt gemaakt van drukke belichting.

Omar Nabel uit Slovenië doet voor de tweede keer mee aan het festival. De eerste keer was in 2005. Toen ook in Kiev, waar hij bleef steken in de halve finale. Nu probeert hij het met een Engelstalig lied, “On My Way”. De 35-jarige zanger zingt zijn lied in een zwart pak met glitters. Aan het begin van het lied staat hij in een cirkel van led-schermen. Vocaal maakte de zanger een aantal uitglijders, maar hij weet de camera’s goed te bespelen. De vraag is of dat genoeg zal zijn voor een finaleplek.

De repetitiedag in Kiev werd afgesloten met de hekkensluiter van de eerste halve finale: Triana Park uit Letland. De zangeres van de groep, met roze haar, wordt goed in beeld gebracht en bij de graphics zien we fluorescerende kleuren. Het lied “Line” is enig in zijn soort in deze halve finale. Daarbij in acht genomen dat ze als laatste optreden in deze semi is een finaleplaats best waarschijnlijk.

(bron: Roze Golf i.s.m. Songfestivalweblog)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:2017 Kiev, Dossiers, Eurovisie Songfestival, Nieuws