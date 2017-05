Kiev Live (1): De eerste repetities

on

Gisteren zijn in Oekraïne de eerste repetities begonnen voor het 62ste Eurovisie Songfestival. We bevinden ons de komende tijd in het International Exhibition Centre in Kiev. In de eerste repetitieronde, die tot en met woensdag zal plaatsvinden, mogen alle landen 30 minuten op het podium staan.

Zweden opende de reeks. Het land behoort wederom tot de favorieten. Robin Bengtsson heeft zijn gelikte act van Melodifestivalen vrijwel één op één overgezet naar het podium in Kiev, en begint zijn lied dus ook backstage. In tegenstelling tot de Zweedse voorronde moeten de backing vocals/dansers nu ook live zingen, en tijdens deze eerste ronde klonk het toch minder krachtig.

Georgië wordt vertegenwoordigd door Tamara Gachechiladze met “Keep the faith”. Tijdens de Georgische voorronde waren op de achtergrond nog controversiële beelden te zien, maar die zijn hier in Kiev vervangen door voornamelijk rode belichting. Zoals we van Tamara gewend zijn, gaf ze nu ook weer een goede performance, al ging ze vocaal nog niet helemaal voluit.

Australië doet dit jaar voor de derde keer mee. Na een vijfde plaats in 2015 en een tweede plaats vorig jaar, zijn de verwachtingen dit jaar natuurlijk hooggespannen. En hoewel de 17-jarige Isaiah een goed lied heeft en ook vocaal zijn mannetje staat, zal hij dat succes waarschijnlijk niet kunnen evenaren.

Albanië doet dit jaar voor de veertiende keer mee, en twee werd een top 10 notering behaald. Dit jaar zal dat niet lukken, en het is ook maar de vraag of zangeres Lindita de finale zal halen. Het lied is niet erg interessant, maar vocaal is Lindita erg sterk. Elementen uit haar videoclip (ruimteschepen en klokken) worden op de achterwand verder uitvergroot, maar de performance van de zangeres en haar backingvocals is erg statisch.

België behoort dit jaar ook tot de topfavorieten, maar die rol kan zangeres Blanche na haar eerste repetitie wel weer vergeten. Het lied “City lights” is een eigentijdse popsong, met enorm veel hitpotentie, maar de uitvoering en staging halen een grote streep door de rekening. De zangeres lijkt zich niet prettig te voelen op het grote Eurovisie podium en straalt dat ook uit. Ze zingt: “All alone in the danger zone”, en dat schijnt nu ook werkelijkheid te worden. Want hoewel dit pas de eerste repetitie was, lijkt zelfs een finaleplaats nu nog ver weg…

Eén van de opvallendste verschijningen dit jaar is de 31-jarige Slavko uit Montenegro. Met een enorme vlecht bevestigd aan zijn hoofd, en schaars of opvallend gekleed, maakt hij van zijn optredens altijd een spektakel. Montenegro wist tot nu toe slechts twee keer de finale te halen, dus aan Slavko de zware taak om Europa te betoveren. Hij maakt gebruik van het hele podium en zwaait vol enthousiasme met zijn vlecht. Vocaal liet het echter nog wat te wensen over.

Finland komt met het duo Norma John en zij zingen de mooie ballad “Blackbird”. De sfeervolle bijdrage wordt zoals verwacht zeer goed uitgevoerd, en de Finnen verdienen hier zeker een finaleplaats mee.

Zangeres Dihaj uit Azerbeidzjan komt met een kunstzinnige uitvoering van “Skeletons”. Ze begint in een intieme setting, in een hok van beschreven schoolborden. In het hok staat ook een trap waarop een man met paardenhoofd staat. Zodra de wanden omvallen wordt ook het grote podium zichtbaar met voornamelijk rode belichting. Met de backings wordt nog een kleine dansroutine gedaan. Vocaal was deze repetitie echter nog niet perfect.

De eerste repetitiedag werd afgesloten door Portugal. Zanger Salvador Sobral is echter nog niet in Kiev gearriveerd. Dit heeft alles te maken met zijn gezondheid, waar verder niet dieper op ingegaan wordt. Tijdens de gewone repetities wordt zijn plaats ingenomen door zijn zus Luisa, die het nummer “Amar pelos dois” ook geschreven heeft. Ook zij zingt het lied vol passie, dat tot de beste ballades van het jaar behoort.

(Bron: Roze Golf / Songfestivalweblog)

