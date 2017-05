Haarlem wil opnieuw Roze Zaterdag naar de stad halen

on

Haarlem heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van Roze Zaterdag in 2019. De Werkgroep Roze Zaterdag Haarlem heeft maandag het ‘bidbook’ ingediend bij de Stichting Roze Zaterdagen, die sinds 2002 jaarlijks een stad aanwijst waar het evenement gehouden gaat worden.

De plannen om opnieuw Roze Zaterdag in Haarlem te houden worden gesteund door het college van Burgemeester en Wethouders.

‘Haarlem is een sociale, gastvrije stad en een actieve Regenboogstad. We hebben vertrouwen in de opzet, diversiteit en samenwerking van de initiatiefgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019’, aldus wethouder Jur Botter.

Roze Zaterdag werd drie keer eerder in Haarlem gehouden, in 1989, 1996 en in 2012.

Ook Leeuwarden heeft zich gemeld als organisator van Roze Zaterdag 2019. In die stad is nog nooit een Roze Zaterdag gehouden.

Dit jaar is Roze Zaterdag in Noord-Brabant. Op 24 juni aanstaande staan ‘s-Hertogenbosch en Oss in het teken van het evenement. Die dag maakt de landelijke organisatie bekend welke stad 2019 roze kleurt.

In 2018 is het evenement in Gouda.

(Bron: RTV Noord-Holland, foto: Roze Zaterdag Haarlem in 2012)

