Wetswijziging België: homo’s mogen bloeddonor worden

Na Nederlandse mogen ook Belgische homoseksuelen bloeddonor worden. De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft van de federale ministerraad groen licht gekregen om een einde te maken aan de levenslange uitsluiting van homoseksuele mannen bij het geven van bloed.

Seks hebben met een andere man blijft vallen onder risicogedrag en heeft een uitsluiting van twaalf maanden tot gevolg.

‘Onze prioriteit bij bloeddonatie is de veiligheid van de patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft. In dit verband is seksueel risicogedrag een belangrijke factor. De seksuele geaardheid is niet van belang’, aldus de minister.

Elk gedrag van de donor of zijn sekspartner dat risico’s inhoudt om een seksueel overdraagbare ziekte op te lopen leidt tot een tijdelijke uitsluiting.

Onder risicogedrag verstaat men onder meer: seks hebben met een andere man en seks hebben tegen betaling.

Voor homo’s betekent dat ze bloed kunnen doneren als ze een jaar lang geen seks gehad hebben met een andere man. Dat geldt ook voor homo’s met een vaste partner.

(Bron: Belga)

