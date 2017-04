Radio 30-4: De tentoonstelling Wie Kun Je Nog Vertrouwen

on

Welke gevaren liepen homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Aan de hand van foto’s geeft de tentoonstelling ‘Wie kan ik nog vertrouwen?’ een beeld van de gevolgen van het vervolgingsbeleid op de levens van homoseksuele mannen en vrouwen.

Op de tentoonstelling, die te zien is de Bibliotheek van Enschede hangt ook de foto van Felice en Lily (links). Felice werd verraden en zij overleefde de oorlog niet. COC Twente Achterhoek haalde de tentoonstelling naar Enschede.

Bea Visser is overleden. Zij was openlijk homoseksueel en zette zich in voor het gebruik van gebarentaal. Ze ontwikkelde het gebaar voor ‘homo’ en ‘lesbienne’. Bea Visser woonde jaren in Zwolle en haar levensverhaal werd opgetekend door Petra Essink.

