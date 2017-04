on

In Enschede wordt Koningsdag weer groots gevierd in en rond Café Stonewall aan de Walstraat.

De feestelijkheden beginnen al op woensdag. Vanaf 21:00 uur wordt Koningsnacht gevierd met diverse optredens en DJ Marcel Spijkerman.

Koningsdag zelf is het vanaf twee uur ’s middags tot acht uur ’s avonds feest in de Walstraat. Alle ondernemers in de straat doen mee en er is onder meer een Miss Travestie Twente verkiezing. Uiteraard zijn er ook donderdag diverse optredens.

Categorieën:Agenda, Overijssel