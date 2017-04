Deense voetballers gaan de strijd aan tegen homofobie

on

De Deense voetbalwereld is gestart met een campagne tegen homofobie. Een aantal dagen komen de spelers van clubs uit de Alka Superliga het veld op met een regenboogvlag en de aanvoerders hebben tijdens de wedstrijd een band in de kleuren van de regenboog om.

Ook is er aandacht voor homofobie bij het coachen van spelers, trainers en scheidsrechters.

Tijdens de oefeninterland op 6 juni tegen Duitsland wordt ook stilgestaan bij het onderwerp en diverse Deense voetbalclubs zullen aanwezig zijn bij gay-prides in Aarhus en Kopenhagen.

‘We willen een sterk signaal afgeven aan iedereen in de voetbalwereld dat homofobie bestaat en serieus genomen moet worden’, aldus Mathias ‘Zanka’ Jørgensen van FC Kopenhagen.

‘Het is belangrijk dat we ​​samen optrekken in de strijd tegen homofobie en een duidelijk nee zeggen tegen homofobie’, zegt Claus Bretton Meyer directeur van de Deense voetbalbond DBU.

(Bron: Roze Golf)

