Radio 23-4: Vervolgd worden alleen omdat je homo bent

In Tsjetsjenië worden homoseksuelen opgepakt vastgezet, gemarteld en een aantal is vermoord. Simpelweg om dat ze ‘zo’ zijn.

Er klinkt protest in het westen en Amnesty International is een petitie gestart waarin gevraagd wordt homo’s in Tsjetsjenië te beschermen.

Amsterdam bekijken op een bijzondere manier: met gids en kleinkunstkenner Daan Bartels op stap langs plekken die een rol hebben gespeeld in het leven van bijvoorbeeld Liesbeth List, Wim Sonneveld of Annie M.G. Schmidt. In de Roze Golf de wandeling langs de kroeg, de huizen en de podia die belangrijk waren in het leven van Ramses Shaffy.

De uitzending van zondag 23 april is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

