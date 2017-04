Poster stelt schijnacceptatie homoseksualiteit aan de kaak

on

De poster van Ricardo Abbaszadeh staat opeens in de belangstelling, nadat zijn huisgenote het ontwerp op Facebook zette. Een bedrijf heeft inmiddels aangeboden er duizend gratis te drukken.

De eerstejaars student van de Willem de Kooining Academie maakte de poster voor een ontwerpwedstrijd met als thema ‘hokjesgeest’.

Zijn ontwerp stelt de schijnacceptatie van homoseksualiteit aan de kaak.

‘Prima dat jij homo bent, maar je moet wel normaal doen. Dus of je niet wil zoenen in mijn gezichtsveld. Ook liever niet hand in hand lopen, trouwens. En doe alsjeblieft wat minder nichterig. Wees vooral homo zonder dat ik het merk.’

‘Ik heb niks tegen homo’s hoor, zolang ze maar….niet zichzelf zijn’, staat op de poster.

De student liet zich inspireren door de mishandeling van het homostel in Arnhem, eerder deze maand. ‘Dat heeft mij erg geraakt’, zegt Abbaszadeh in het Algemeen Dagblad. ‘Ik sta pal voor ieders rechten en de acceptatie van homo’s is in Nederland nog niet zoals zou moeten.’

De student krijgt zelf ook geregeld het impliciete verzoek om zich in te houden. ‘Als ik aan mensen vertel dat ik op mannen val, reageren ze vaak aardig. Ze zeggen dan dat het prima is, omdat ik ‘wel normaal’ ben. Dat ik ‘gelukkig niet op zo’n mal bootje sta te dansen’.’

Of Ricardo de ontwerpwedstrijd heeft gewonnen, is nog niet bekend.

(Bron: Facebook, Algemeen Dagblad)

