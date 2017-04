De vraag is hoe lang het bos bij Leikant al toegankelijk is

on

Hoe lang is het bos bij homo-ontmoetingsplaat Leikant langs de A58 bij Goirle al openbaar terrein? Het antwoord op die vraag is van belang om te kunnen bepalen of de vergunning voor het plaatsten van een hek rond het bos al dan niet terecht is gegeven.

De Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Goirle boog zich woensdagavond over die vraag.

Volgens de gemeente blijkt uit de koopakte van de eigenaar van het perceel niet dat het gaat om een vrij toegankelijk bos. Daarom werd een vergunning verleend voor het afsluiten van het perceel.

De Stichting Platform Keelbos vocht die vergunning aan en overhandigde verklaringen van bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats waaruit zou moeten blijken dat het perceel al meer dan dertig jaar toegankelijk is, maar de voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie was nog niet overtuigd.

Verklaring

De stichting roept mensen op om een verklaring op te stellen, waarmee kan worden aangetoond dat het bosperceel dertig jaar geleden al vrij toegankelijk was. Ook een tijdschrift- of krantenartikel van meer dan dertig jaar oud waarin de homo-ontmoetingsplaats wordt genoemd, is voor de stichting van groot belang.

Gewoonterecht

Als de Stichting Platform Keelbos de Bezwaarschriftencommissie kan overtuigen dat het bos al langer dan dertig jaar vrij toegankelijk is, is er sprake van gewoonterecht en is de vergunning voor het plaatsen van het hek onterecht verleend.

De stichting vocht eerder met succes bij de Raad van State het besluit van de gemeente Goirle aan om de stichting niet-ontvankelijk te verklaren, toen die bezwaar maakte tegen de verleende vergunning voor het plaatsen van een hek.

(Bron: Brabants Dagblad)

