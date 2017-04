AI: bedreigingen na berichten over geweld tegen homo’s

on

Journalisten en personeel van de Russische krant Novaya Gazeta worden bedreigd na de publicatie over ontvoering en marteling van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië.

Dat meldt Amnesty International.

Novaya Gazeta schreef in de krant van 1 april dat meer dan honderd mannen waren ontvoerd, waarvan werd aangenomen dat ze homoseksueel zijn. De ontvoering zou deel uitmaken van een gecoördineerde campagne.

De reactie van de Tsjetsjeense autoriteiten varieerde van ontkenning tot nauwelijks verholen bedreigingen. De krant werd beschuldigd van het verspreiden van leugens en de journalisten werden neergezet als ‘vijanden van ons geloof en vaderland’.

Naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van Novaya Gazeta nam de onafhankelijke radiozender Ekho Moskvy het op voor de krant. Dat kwam de zender op kritiek te staan en ook ontving personeel van het radiostation bedreigingen.

Woensdagavond is er in Amsterdam bij het homomonument een manifestatie tegen de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië.

Amnesty International is een petitie gestart waarin gevraagd wordt om onderzoek naar de situatie van homo’s in Tsjetsjenië.

(Bron: Amnesty International)

