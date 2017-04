Politie roept transgenders op om geweld altijd te melden

on

De politie in Amsterdam roept transgenders die te maken krijgen met fysiek en verbaal geweld op om altijd aangifte te doen.

Volgens Yvo Vas Dias van transgenderorganisatie TransAmsterdam komt geweld tegen transgenders steeds vaker voor. ‘De laatste tijd horen we om ons heen dat het slechter gaat, ook op het gebied van geweld en lastigvallen in de buurt.’

‘Ik word lastiggevallen, getreiterd, gepest, uitgescholden. Mijn leven wordt zuur gemaakt’, vertelt transvrouw Sunniva. Zo’n anderhalf jaar geleden werd ze door een groep jongens van haar fiets getrokken en geschopt en geslagen. Sindsdien probeert ze zo min mogelijk op te vallen. ´Ik doe mijn oortjes in en ik kijk mensen niet aan.’

Toch blijken transgenders nog minder vaak dan homoseksuelen bereid te zijn om een melding of een aangifte te doen. De politie gaat de komende tijd haar best doen om daar verandering in te brengen.

Contact opnemen met de politie kan via Roze in Blauw.

(Bron: AT5)

