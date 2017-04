Ploumen: geweld tegen homo’s in Tsjetsjenië schokkend

on

Demissionair minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking wil dat er actie wordt ondernomen tegen vervolging van homo’s in Tsjetsjenië. Er zijn geregeld berichten over razzia’s en over LHBTI’ers die zijn vermoord of in kazernes zijn opgesloten in de Russische deelrepubliek.

Ploumen vindt die berichten schokkend. Ze zijn onder andere naar buiten gebracht door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

De minister heeft geen reden om eraan te twijfelen dat de berichten kloppen. Volgens de Tsjetsjeense president Kadyrov bestaan er helemaal geen homo’s in Tsjetsjenië.

EU en OVSE

Ploumen zei in de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van D66 dat de EU en de OVSE al eerder hebben opgeroepen tot nader onderzoek. Verder wil Nederland samen met de ‘Equal Rights Coalition’, een verbond van 33 landen, een verklaring uitgeven om het geweld te veroordelen.

De minister benadrukte dat de Nederlandse ambassade in Moskou en het consulaat in Sint Petersburg organisaties steunen die zich inzetten voor homorechten, zowel financieel als praktisch.

Ploumen ontmoet later deze week in New York VN-secretaris-generaal Guterres. Dan zal ze de kwestie ook aan de orde stellen.

Asiel

Human Rights Watch had gevraagd de betrokkenen ‘humanitaire visa’ te geven. Ploumen zei daarover dat Nederland dat begrip niet kent.

Ze voegde eraan toe dat Tsjetsjeense LHBTI’ers die zich in Nederland melden voor asiel hier vermoedelijk bescherming krijgen, al wordt elk geval persoonlijk beoordeeld. Verder kan de VN-vluchtelingenorganisatie mensen voordragen voor ‘hervestiging’. Volgens de minister komt deze groep daarvoor in aanmerking.

(Bron: NOS, foto: Rijksoverheid)

