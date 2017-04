‘Geef noodvisa aan homo-vluchtelingen uit Tsjetsjenië’

on

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) roept westerse landen op om noodvisa te verlenen aan homo’s in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië.

Dat meldt de Volkskrant.

Volgens Boris Dittrich van HRW zijn de afgelopen maanden zo’n tweehonderd mannen opgepakt bij razzia’s en afgevoerd naar kazernes waar ze werden gemarteld. Tenminste drie mannen zouden zijn vermoord, anderen worden vermist.

‘Onze onderzoekers in Rusland hebben met doodsbange slachtoffers gesproken. Op Russisch grondgebied voelen ze zich nergens veilig,’ aldus Dittrich, directeur LHTB-rechten. ‘De Tsjetsjeense autoriteiten hebben agenten in heel Rusland. Ook moeten homo’s vrezen voor eerwraak door familieleden.’

Dittrich is de komende week in New York, waar hij onder meer bij de Verenigde Naties aandacht zal vragen voor het lot van Tsjetsjeense homo’s.

Amnesty International is een petitie gestart waarin de Russische autoriteiten worden opgeroepen om de situatie van homo’s te onderzoeken en gevraagd wordt om homoseksuele mannen in Tsjetsjenië te beschermen.

Woensdag wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië.



(Bron: de Volkskrant)

