Aanklacht tegen Grindr na 1100 ongewenste bezoekjes

Een inwoner van New York daagt Grindr voor de rechter. De datingsite weigert nep-accounts die zijn gemaakt door de ex van de man te verwijderen.

De afgelopen vijf maanden meldden zo’n 1100 mannen zich bij het appartement en op het werk van de 32-jarige Matthew Herrick. In een aantal gevallen kregen ze via Grindr het advies om zich niet te snel moesten laten afschepen als Matthew niet wilde daten. Het zou onderdeel uitmaken van ‘een afgesproken rollenspel of verkrachtingsfantasie’

Herrick meldde meer dan honderd valse profielen bij Grindr, maar kreeg alleen standaardantwoorden van Grindr terug: ‘Bedankt voor uw aangifte’.

In de gebruiksvoorwaarden van Grindr is het aanmaken van een profiel op naam van iemand anders verboden, maar het is niet duidelijk of het bedrijf actie onderneemt in geval van misbruik.

Grindr wil in afwachting van een proces niet ingaan op de zaak.

(Bron: Daily News)

Categorieën:Nieuws