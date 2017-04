Protestmanifestatie tegen anti-homogeweld Tsjetsjenië

on

In Amsterdam is komende woensdag een protestmanifestatie tegen behandeling van homoseksuelen in Tsjetsjenië.

Een onafhankelijke Russische krant meldde eerder deze maand dat iedereen waarvan wordt aangenomen dat die niet hetero is, wordt opgespoord en gevangen wordt gezet.

Volgens ontsnapte mannen die er werden vastgehouden, worden gevangenen stelselmatig mishandeld. Zeker drie mannen zouden zijn vermoord.

De protestmanifestatie is een initiatief van Russische en Nederlandse homoactivisten, Amnesty International, COC Nederland en Secret Garden.

Amnesty International is ook een online petitie gestart, waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar de berichten.

Het Kremlin maakte vrijdag bekend dat zijn vindt dat de Tsjetsjeense autoriteiten het geweld tegen homoseksuelen moet onderzoeken.

De president van de autonome regio in het zuiden van Rusland liet eerder weten dat in zijn land homoseksualiteit niet bestaat, laat staan dat homoseksuelen mishandeld worden.

Het protest woensdag begint om 19:00 uur bij het homomonument in Amsterdam.

