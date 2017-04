Rusland zendt het Eurovisie Songfestival dit jaar niet uit

on

In Rusland wordt dit jaar het Eurovisie Songfestival niet uitgezonden door de staatstelevisie. Dat besluit volgt op de uitsluiting door Oekraïne van de Russische deelneemster.

Zij is niet welkom op het festival dat dit jaar in Kiev wordt gehouden, omdat ze heeft opgetreden op de Krim dat door Rusland is geannexeerd.

De EBU, de organiserende organisatie, heeft tevergeefs geprobeerd om Kiev op andere gedachten te brengen. Het aanbod van de EBU om Joelia Samojlova via een satellietverbinding te laten optreden, was voor Rusland onbespreekbaar.

Jaarlijks kijken in Rusland miljoenen mensen naar het Eurovisie Songfestival. De finale van het Eurovisiesongfestival is op zaterdag 13 mei. Rusland stond gepland voor de tweede halve finale op donderdag 11 mei.

Voor Nederland doet Og3ne mee in de tweede halve finale.

