Radio 16-4: Over omstreden foto’s en een coming-out

Andreas groeide op in een klein dorp in Duitsland, vlak over de grens bij Enschede. Hij ontdekte dat hij op jongens viel. Op z’n zestiende kwam het hoge woord eruit. Zijn familie had grote moeite met zijn homoseksualiteit. De spanning was thuis om te snijden. Andreas besloot bij een vriend in te trekken. In de Roze Golf vertelt Andreas zijn verhaal.

Robert Mapplethorpe maakte foto’s van seksende blote mannen. Wat tot dan toe achter gesloten deuren gebeurde, bracht Mapplethorpe zorgvuldig uitgelicht en gefotografeerd in de galerieën en dat in een tijd dat fotografie nauwelijks serieus genomen werd als kunstvorm en homoseksualiteit amper bespreekbaar. Zijn werk bracht heel wat teweeg in het Amerika van de jaren zeventig en tachtig.

De Kunsthal in Rotterdam toont een overzicht van zijn werk. Niet alleen de blote mannen, maar ook de portretten en stillevens die Mappelthorpe fotografeerde zijn er te zien. De Deventer fotograaf Rob Philip vertelt over de betekenis van het werk van Robert Mapplethorpe.

De uitzending van zondag 16 april is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.



Foto: Robert Mapplethorpe – Ken Moody and Robert Sherman (1984)

