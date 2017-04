Protest in Arnhem tegen mishandeling homoseksuelen

on

In Arnhem is een manifestatie gehouden tegen geweld tegen homo’s. Ook het stel dat vorig weekend werd mishandeld na een avondje stappen was erbij en riep op tot meer tolerantie. Het leverde hun een luid applaus op.

‘Jullie hebben ons door deze zware week heen gesleept’, zei Jasper. Ronnie, die een klap met een betonschaar zou hebben gehad, was in tranen. ‘Je moet toch gewoon hand in hand kunnen lopen met de persoon van wie je houdt!’, sloot Jasper zijn toespraak af.

De manifestatie was op het Gele Rijdersplein, waarbij deelnemers regenboogvlaggen en borden met teksten als ‘Liefde is gewoon’ en ‘Liefde is sterker dan een betonschaar’ bij zich droegen. Veel mensen liepen hand in hand.

Ook in Eindhoven en Den Haag waren betogingen, daar waren enkele honderden mensen bij.

Vijf jongens van 14 tot en met 16 jaar zijn verdachte in de zaak van het mishandelde homostel in Arnhem. Ze zaten aanvankelijk vast, maar kwamen op last van de rechter-commissaris donderdag vrij. De advocaat van een van hen verklaarde eerder dat het geweld niets te maken had met het feit dat het een homopaar was. Ook zou van beide kanten zijn geslagen.

(Bron: NOS

