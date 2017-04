Radio 9-4: Worden er meer homo’s in elkaar geslagen?

on

Geweld tegen homo’s staat volop in de belangstelling. In Arnhem, Amsterdam en Eindhoven vielen afgelopen weekeinde rake klappen.

Vooral de mishandeling in Arnhem trok de belangstelling. Een homostel zou zijn mishandeld omdat ze hand in hand liepen. Eén van hen zou zijn geslagen met een betonschaar, maar de advocaat van een van de verdachten trekt het verhaal in twijfel.

Als reactie twitteren bekende en onbekende Nederlanders hand-in-hand-foto’s en in diverse plaatsen zijn hand-in-hand demonstraties.

Is het onveiliger geworden op straat voor homo’s of is de aangiftebereidheid toegenomen?

De Roze Golf zet de gebeurtenissen op een rij.

De uitzending van zondag 9 april is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

