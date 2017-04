Advocaat: mishandeling Arnhem staat los van geaardheid

on

De rechter-commissaris denkt niet dat de twee homo’s in Arnhem in elkaar zijn geslagen vanwege hun geaardheid. Dat zegt de advocaat van één van de verdachten in de ‘Week van Gelderland’.

‘Ik heb met de rechter-commissaris gesproken. Hij heeft het dossier bestudeerd en zei geen aanleiding te zien om te denken dat het voorval met homohaat te maken heeft’, vertelt advocaat Machteld Roethof in het tv-programma (vanaf 7:45).

‘Dat doet overigens niet af aan het feit dat de slachtoffers tijdens het voorval letsel hebben opgelopen. Dat is vreselijk. Maar dat heeft niets te maken met dat het geweld specifiek gericht was op homo’s.’

Jasper en Ronnie liepen zaterdagnacht op de Nelson Mandelabrug toen ze door een groepje jongens werden mishandeld. Volgens hen gebeurde dat omdat ze hand in hand liepen. Ze zeggen dat er een betonschaar werd gebruikt. Eén van hen raakte daarbij meerdere tanden kwijt.

De mannen deelden hun verhaal zondag op Facebook. De mishandeling leidde tot veel verontwaardiging. Veel mensen gaven gehoor aan een oproep van sportjournaliste Barbara Barend om foto’s te delen waarop mensen hand in hand lopen.

De advocaten van de verdachten gaven enkele dagen geleden al aan dat de geaardheid van de mannen niets met het voorval te maken had. De advocaat van één van de andere verdachten zei in het televisieprogramma ‘Pauw’ dat een van de twee mannen de eerste klap uitdeelde. Zijn cliënt sloeg pas terug nadat hij op de grond was geduwd en daarna weer werd aangevallen.

Roethof: ‘We hebben ook nog gesproken met een onafhankelijke getuige. Deze sprak meteen na het voorval met beide heren. Volgens de getuige riep één van beide heren ‘Rot op!’ naar de jongens en ontstond toen het conflict.’

De vijf tieners die vastzaten voor de mishandeling, werden donderdag vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte in de zaak.

Volgens de advocaat is haar cliënt een normale jongen. ‘Hij is 16, heeft de Nederlandse nationaliteit en is van Turkse origine. Hij is op een normale manier opgevoed door zijn ouders. Zijn vader heeft een eigen onderneming. In diens zaak komen ook vaak homo’s over de vloer en dan is er niets aan de hand.’

Zaterdagmiddag is er op het Gele Rijdersplein in Arnhem een manifestatie. De organisatie roept demonstranten op om er hand in hand te gaan staan. Roethof: ‘Mijn cliënt heeft de afgelopen dagen veel over zich heen gekregen. Als zijn advocaat neem ik hem in bescherming en is hij er dan niet bij.’

