Deventer viert lang weekeinde 45-jarig bestaan van COC

on

Het 45-jarig bestaan van het COC in Deventer wordt uitgebreid gevierd in de laatste week van mei. Hoogtepunt is de ‘Fabulous Ascension Party’ op zaterdag 27 mei in Dok-H2O in Deventer, maar er zijn tal van activiteiten.

Zo zijn is er bijvoorbeeld een Roze Wandeling door de binnenstad, een Vrouwenwandeling op Hemelvaartsdag, een Mannen-filmcafé, een Roze Bijbellezing en een expositie van Roze Cartoons.

Op zaterdag 27 mei is er een officiële receptie. Daar wordt het boekje Roze Wandeling Deventer gepresenteerd.

Voor wie kamperen is er een Roze Camping op De Worp ingericht.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel