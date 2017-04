on

In Zwolle is zaterdag weer een bijeenkomst voor iedereen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, die ontdekt heeft homo-, lesbische of biseksuele gevoelens te hebben.

De cafémiddag is van 14.00 tot 17.00 uur en word gehouden in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67 in Zwolle.

Wie dat wil kan een begeleider of familielid meenemen.

Café Oké is er er elke eerste zaterdag van de maand.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel