Homostel Amsterdam dat geslagen werd zoekt getuigen

In Amsterdam is afgelopen weekeinde een homostel geslagen door twee onbekenden. De slachtoffers hebben in de Kerkstraat, waar ze de klappen opliepen, pamfletten opgehangen met de oproep aan getuigen zich bij de politie te melden.

Tegen de twee werd zaterdagavond rond half twaalf ‘Fuck you gay’ geroepen.

Ze reageerden niet om de situatie niet te laten escaleren, maar een van de slachtoffers kreeg vervolgens een klap in zijn gezicht.

Enkele momenten later verscheen een andere man, die ‘what have you done to my friends’ riep en het tweede slachtoffer in zijn gezicht sloeg. Beide daders gingen er van door toen ze zagen dat de slachtoffers de politie belde.

Roze in Blauw

De politie bevestigt de aangifte en vermoedt eveneens homo-gerelateerd geweld en roept ook getuigen op zich te melden bij de politie. De zaak is in behandeling genomen door Roze in Blauw, een speciale eenheid belast met haatincidenten tegen lhbt’ers.

Cijfers

In Nederland krijgt zeven op de tien lhbt’ers te maken met discriminerend fysiek of verbaal geweld. Het aantal meldingen bij de politie is van 428 in 2009 gestegen naar 1.574 in 2015. De stijging wordt toegeschreven aan een grotere aangiftebereidheid, niet aan een toename van de onveiligheid op straat.

(Bron: AT5, foto: Google Streetview)

