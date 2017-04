Advocaat homostel: die tanden vielen er niet vanzelf uit

on

De advocaat die het homostel uit Arnhem bijstaat is, niet onder de indruk van de beweringen van twee van de zes verdachten. Die stellen dat er geen betonschaar is gebruik en dat Jasper of Ronnie de eerste klap heeft uitgedeeld.

‘Dat zie je altijd in dit soort zaken. Verdachten die zeggen dat het niets met homoseksualiteit te maken heeft en dat de ander is begonnen’, zegt advocaat Sydney Smeets tegen het Algemeen Dagblad.

De advocaat van een van de verdachten, Gerald Roethof, vertelde maandagavond bij Pauw op televisie dat zijn cliënt heeft verklaard dat de ereste klap door een van de twee homo’s was uitgedeeld en dat er geen betonschaar is gebruikt om mee te slaan.

De betonschaar die bij de mishandeling gebruikt zou zijn, was dinsdag volgens de politie nog niet boven water.

Volgens Smeets is geen enkele reden om aan het verhaal van Jasper en Ronnie te twijfelen. ‘Die tanden zijn er niet vanzelf uitgevallen. En met de blote vuist lukt je dat ook niet, behalve als je Badr Hari bent. Mijn cliënten houden vast aan het verhaal met de betonschaar. En ook aan het feit dat die jongens anti-homoteksten gebruikten.’

Het onderzoek van de politie naar de mishandeling is nog niet afgerond.

(Bron: AD, foto: Facebook)

