Aanhouding in zaak mishandeling homostel Amsterdam

Een man van 23 is opgepakt voor het mishandelen van een homo-echtpaar, in oktober in Amsterdam. Hij is de tweede verdachte in de zaak.

De twee slachtoffers werden in de nacht van 15 op 16 oktober ernstig mishandeld bij de pont over het IJ. Drie mannen scholden hen eerst uit vanwege hun geaardheid en sloegen hen vervolgens in elkaar. Een van de slachtoffers werd meerdere keren in zijn gezicht geschopt.

De eerste verdachte werd in februari opgepakt, de tweede vandaag. Het is een Amsterdammer van 23. De andere verdachte, een 24-jarige man uit Amsterdam, is inmiddels op vrije voeten. Hij is nog wel verdacht.

De arrestatie komt in een week dat mishandeling van homo’s prominent in het nieuws is. Afgelopen weekend werd in Arnhem een homostel mishandeld door een groepje tieners. Het leidde in het hele land tot verontwaardiging.

