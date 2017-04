Zeker tien gemeenten sluiten homo-ontmoetingsplekken

on

Zeker tien gemeenten in het hele land zijn bezig homo-ontmoetingsplaatsen te sluiten. Dat schrijft de Volkskrant.

De gemeenten willen intimiteiten in het openbaar tegengaan door hekken te plaatsen, groen te kappen, parkeerplaatsen te sluiten of boetes uit te delen aan naaktlopers.

Gemeenten worstelen volgens de Volkskrant met homo-ontmoetingsplekken, omdat seks in de buitenlucht niet verboden is zolang het maar niet in het zicht plaatsvindt. Bij overlast treden gemeenten nu soms op zonder dat er een juridische grond voor is.

Strijd

Stichting Platform Keelbos, die opkomt voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, strijdt tegen gemeenten die op de ogen van de stichting oneigenlijke gronden homo-ontmoetingsplaatsen sluiten. Zo loopt er een procedure tegen de gemeente Ede, die de hekken van ’t Ginkelse Zand afsloot en trok de stichting met succes aan de bel bij de gemeente Oldenzaal, toen bleek dat de toegang tot het groen bij de Pannenkoekenplas bleek afgesloten met een aarden wal. Een juridisch succes boekte Keelbos in de strijd tegen de plaatsing van een hek bij parkeerplaats Leikant langs de A 58. De Raad van State oordeelde dat de gemeente Goirle niet zomaar toestemming had mogen geven voor de plaatsing van het hek.

Taboe

Kenniscentrum Movisie adviseert gemeenten om zich te richten op de bestrijding van overlast in plaats van hard op te treden tegen de ontmoetingsplaatsen. Dat zouden ze kunnen doen door bosjes te laten groeien om de plaatsen beter af te schermen en door prullenbakken te plaatsen om zwerfafval tegen te gaan.

Programmaleider lhbt-beleid Juul van Hoof van het kenniscentrum zegt in de Volkskrant dat de ontmoetingsplaatsen voorzien in een behoefte die voortkomt uit een taboe op homoseksualiteit. Een deel van de bezoekers zijn volgens haar mannen die niet uitkomen voor hun geaardheid en samenleven met een vrouw. ‘Door die plekken te sluiten neem je hun behoefte niet weg.’

Aantal

Hoeveel van degelijke plekken er zijn in Nederland is niet duidelijk. Op de site van de stichting Platform Keelbos worden 271 locaties van homo-ontmoetingsplekken genoemd, maar die lijst is niet meer actueel.

(Bron: NOS, Roze Golf, foto: Parkeerplaats ’t Ginkelse Zand, Ede)

